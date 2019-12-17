BBC показала обновленный интерьер машины времени ТАРДИС

Look inside the Series 12 TARDIS! Can you spot anything new? 👀 For more pictures 👉 https://t.co/YYd2ErwjTF #DoctorWho pic.twitter.com/sHoDa6T73C — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) December 15, 2019

Радикальное обновление легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" не ограничилось появлением женщины-Доктора, новой команды спутников и невиданных доселе чудищ (хотя киберлюди в новом сезоне все же появятся). На очереди - многострадальная ТАРДИС, (относительно) верное пристанище Доктора и его средство передвижения в одном лице.

Британская телерадиовещательная компания BBC поделилась со зрителями своим видением современного внутреннего убранства ТАРДИС, которое подверглось серьезным переосмыслениям. В грядущем сезоне зрителям, судя по всему, нужно будет смириться с вырвиглазным сочетанием ярко-синего и мощного желто-оранжевого цветов освещения интерьера, узор которого подозрительно напоминает паука или изрядно прогнившие сваи:

Для многих это стало очередным поводом для ностальгии - ведь стильных и не особо перегруженных вариантов как в классическом, так и в возрожденном "Докторе Кто" было предостаточно:

I remain of the firm opinion that:



(1963) Season 1 Hartnell

(1976) Season 14 Baker

(1996) TV Movie McGann

(2010) Series 5 Smith

(2015) Series 9 Capaldi



...are the only good TARDIS interior console room designs.



(Main Doctors only) pic.twitter.com/XbbGyLnllq — James Johnson (@JamesStreetmanx) December 15, 2019

При ближайшем рассмотрении может даже возникнуть впечатление об инопланетном влиянии на дизайн ТАРДИС.