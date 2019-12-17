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BBC показала обновленный интерьер машины времени ТАРДИС

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    17.12.2019, 15:30
Текст:   Юлия Авакова

Радикальное обновление легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" не ограничилось появлением женщины-Доктора, новой команды спутников и невиданных доселе чудищ (хотя киберлюди в новом сезоне все же появятся). На очереди - многострадальная ТАРДИС, (относительно) верное пристанище Доктора и его средство передвижения в одном лице.

Британская телерадиовещательная компания BBC поделилась со зрителями своим видением современного внутреннего убранства ТАРДИС, которое подверглось серьезным переосмыслениям. В грядущем сезоне зрителям, судя по всему, нужно будет смириться с вырвиглазным сочетанием ярко-синего и мощного желто-оранжевого цветов освещения интерьера, узор которого подозрительно напоминает паука или изрядно прогнившие сваи:

Для многих это стало очередным поводом для ностальгии - ведь стильных и не особо перегруженных вариантов как в классическом, так и в возрожденном "Докторе Кто" было предостаточно:

При ближайшем рассмотрении может даже возникнуть впечатление об инопланетном влиянии на дизайн ТАРДИС.

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