BBC показала обновленный интерьер машины времени ТАРДИС

Look inside the Series 12 TARDIS! Can you spot anything new? 👀 For more pictures 👉 https://t.co/YYd2ErwjTF #DoctorWho pic.twitter.com/sHoDa6T73C— Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) December 15, 2019
Радикальное обновление легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" не ограничилось появлением женщины-Доктора, новой команды спутников и невиданных доселе чудищ (хотя киберлюди в новом сезоне все же появятся). На очереди - многострадальная ТАРДИС, (относительно) верное пристанище Доктора и его средство передвижения в одном лице.
Британская телерадиовещательная компания BBC поделилась со зрителями своим видением современного внутреннего убранства ТАРДИС, которое подверглось серьезным переосмыслениям. В грядущем сезоне зрителям, судя по всему, нужно будет смириться с вырвиглазным сочетанием ярко-синего и мощного желто-оранжевого цветов освещения интерьера, узор которого подозрительно напоминает паука или изрядно прогнившие сваи:
Для многих это стало очередным поводом для ностальгии - ведь стильных и не особо перегруженных вариантов как в классическом, так и в возрожденном "Докторе Кто" было предостаточно:
I remain of the firm opinion that:— James Johnson (@JamesStreetmanx) December 15, 2019
(1963) Season 1 Hartnell
(1976) Season 14 Baker
(1996) TV Movie McGann
(2010) Series 5 Smith
(2015) Series 9 Capaldi
...are the only good TARDIS interior console room designs.
(Main Doctors only) pic.twitter.com/XbbGyLnllq
При ближайшем рассмотрении может даже возникнуть впечатление об инопланетном влиянии на дизайн ТАРДИС.
"daleks have no concept of elegance"— out of context doctor who (@ocdwho) August 20, 2018
"this is obvious" pic.twitter.com/Bn1oPCqKaT