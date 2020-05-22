Звезды "Благих знамений" сыграют в новом комедийном сериале BBC

Замечательный шотландско-валлийский актерский дуэт Дэвида Теннанта и Майкла Шина, явивший себя во всей красе в "Благих знамениях" (Good Omens) по одноименному сочинению Терри Пратчетта и Нила Геймана, опять объединит свои творческие усилия - уже в рамках нового проекта.

Британское издание Radio Times рассказало о планах телеканала BBC One по созданию шестисерийного комедийного сериала под названием Staged, причем съемочный процесс, судя по всему, сумеют адаптировать под требования о соблюдении социальной дистанции (которые недавно всколыхнули дружные ряды представителей киноиндустрии Соединенного Королевства).

Теннант и Шин предстанут в образах двух прославленных актеров, которые должны были принять участие в одном из спектаклей лондонского Уэст-Энда, однако их обоих внезапно отправляют в неоплачиваемый отпуск, так как премьера переносится на более позднее время (судя по всему, из-за коронавируса). Двое старых знакомых пытаются сделать все возможное, чтобы не выбиться из графика репетиций в ситуации тотального локдауна.

В актерском составе намечается самый настоящий семейный подряд. Помимо Теннанта и Шина, в проекте примут участие их вторые половинки - Георгия Теннант (супруга актера, снимавшаяся с ним в "Докторе Кто") и шведская телеведущая Анна Лундберг (спутница жизни Майкла Шина).

На настоящий момент также известно, что в кадре появится Нина Сосанья ("Убивая Еву"), а также Люси Итон ("Карта убийств").

Ранее появился "спецвыпуск" "Благих знамений", посвященный коронавирусу.

Также стало известно, что в другом грядущем проекте встретятся звезды "Игры престолов" Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.