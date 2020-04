Нынешний Тринадцатый Доктор успел успокоить свою аудиторию антикоронавирусным посланием, приняв тем самым эстафету у Дэвида Теннанта, а совсем недавно уже можно было лицезреть далека в богом забытом пригороде йоркширского Уитби.

Попробуем разобраться, что нового добавилось во вселенной Доктора за время изоляции, и узнать причину такой бешеной популярности этого проекта вообще и в такие непростые времена - в частности.

Британский шоураннер Стивен Моффат, причастный и к таким известным телепроектам, как "Шерлок" и "Дракула", и к "Доктору Кто", возрожденному в двухтысячных благодаря усилиям горстки энтузиастов, зря времени не теряет и, уже давно сняв с себя бразды правления в качестве главного разработчика "докторианы", выпустил рассказ под названием The Terror Of The Umpty Ums. В нем фигурирует Тринадцатый Доктор Джоди Уиттакер, ей предстоит встретиться с мальчиком Дэвидом, за которого себя выдает инопланетное существо с именем Карпаньон.

К чести нынешнего шоураннера Криса Чибнелла, он также написал рассказ для своей героини - Things She Thought While Falling.

Рассел Т Дэвис решил, наконец, вспомнить о том, как Восьмой Доктор изначально должен был регенерировать в Девятого, и выложил материал, который был написан для Doctor Who Magazine в 2013-м году - да все карты смешал юбилейный "День Доктора (The Day of The Doctor):

Пит МакТиг написал забавный скетч о том, как внучка Первого Доктора Сьюзан, сама того не ведая, предоставила возможность тринадцатой инкарнации Повелителя Времени отправиться в прошлое и заново прожить былые подвиги и сражения.

Подтянулась и компания Big Finish, один из самых крупных создателей радиопьес (а уж в сегменте "вселенной Доктора" им действительно несть числа), предоставившая бесплатный доступ к своим сокровищам на время самоизоляции.

Не остались в стороне и кинокритики, сотрудники Radio Times успели отметить день рождения Роуз Тайлер, спутницы Девятого Доктора, с которой началось возрождение сериала, бурной дискуссией о прошедших пятнадцати годах, а также порассуждать на тему спин-оффов Доктора.

Но и это не все - чтобы порадовать поклонников Одиннадцатого Доктора, Моффат написал маленькую анимированную сцену, представляющая собой дневниковые записи одной из его спутниц, Амелии Джессики Понд:

"Доктор Кто" - это позитивный проект, он в очень большой степени связан с детьми и с вашим собственным детством", - рассуждает Моффат в интервью Radio Times.

"Это вполне однозначный мир, в котором доброта и терпимость всегда побеждают. Так что если хочется уйти в сказку или жизнь вымышленных персонажей, "Доктор Кто" - выбор что надо.