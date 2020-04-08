Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции

Причудливые события разворачиваются в предместье английского города Уитби, находящегося в Северном Йоркшире. Несколько зловещую известность он приобрел с легкой руки Брэма Стокера, так как именно в этом городе граф Дракула встретился с Люси Вестенра.

На этот раз все и вовсе загадочно - в Twitter-аккаунте одного из местных жителей появилась видеозапись, на которой - о, ужас - присутствует одно единственное существо, далек, легендарный враг всего живого на Земле из научно-фантастического сериала "Доктор Кто", с которым в той или иной мере знаком без преувеличения каждый британец.

Однако в этот раз одинокий далек, судя по всему, не проводит рекогносцировку с целью совершения нападения на род людской, а призывает граждан Соединенного Королевства к самоизоляции. И, без ощутимых проблем продвигаясь по холмистой местности, гнусавит: "По приказу далеков все люди должны оставаться дома, все люди должны самоизолироваться".

Things are getting pretty serious. pic.twitter.com/OLc6egO9V5 — Ben (@Jamin2g) April 3, 2020

Видео вызвало настоящий фурор и собрало под тысячу комментариев. Кто-то из откликнувшихся сказал, что далеки более убедительны, чем партия консерваторов, кто-то заметил, что далеки, хотя бы, никогда не таят своих намерений (видимо, вспомнив о легендарном кличе этих тварей - "Exterminate!"), иные выдвигали предположения, что далек пытается запастись туалетной бумагой. Были также и те, кто поделился застарелыми детскими травмами - мало что наводит на несколько поколений детей такой ужас, как далеки.