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Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции

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    08.04.2020, 18:34
Текст:   Юлия Авакова

Причудливые события разворачиваются в предместье английского города Уитби, находящегося в Северном Йоркшире. Несколько зловещую известность он приобрел с легкой руки Брэма Стокера, так как именно в этом городе граф Дракула встретился с Люси Вестенра.

На этот раз все и вовсе загадочно - в Twitter-аккаунте одного из местных жителей появилась видеозапись, на которой - о, ужас - присутствует одно единственное существо, далек, легендарный враг всего живого на Земле из научно-фантастического сериала "Доктор Кто", с которым в той или иной мере знаком без преувеличения каждый британец.

Однако в этот раз одинокий далек, судя по всему, не проводит рекогносцировку с целью совершения нападения на род людской, а призывает граждан Соединенного Королевства к самоизоляции. И, без ощутимых проблем продвигаясь по холмистой местности, гнусавит: "По приказу далеков все люди должны оставаться дома, все люди должны самоизолироваться".

Видео вызвало настоящий фурор и собрало под тысячу комментариев. Кто-то из откликнувшихся сказал, что далеки более убедительны, чем партия консерваторов, кто-то заметил, что далеки, хотя бы, никогда не таят своих намерений (видимо, вспомнив о легендарном кличе этих тварей - "Exterminate!"), иные выдвигали предположения, что далек пытается запастись туалетной бумагой. Были также и те, кто поделился застарелыми детскими травмами - мало что наводит на несколько поколений детей такой ужас, как далеки.

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