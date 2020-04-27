О сериалах и богах: четыре сериала 2019 года о рае и аде

Засевшие на карантине россияне реагируют на нежданно обрушившуюся на них массу свободного времени по-разному. Кто-то рад возможности обратиться к давно отложенным книгам, фильмам и сериалам, а кто-то, привыкший к ежедневной рутине нон-стоп, оказался застигнут врасплох. В помощь последним - наши обзоры, посвящённые любопытным сериалам, недавно привлёкшим внимание телеманов по всему миру.

Так получилось, что в минувшем году вышла целая группа не связанных на первый взгляд друг с другом телешоу, тем или иным образом затрагивающих тему отношений человека с силами небес и преисподней. Некоторые из них однозначно удались, а вот некоторые - не очень.

"Благие знамения" / Good Omens

Фото: kinopoisk.ru

Абсолютный фаворит - британско-американский сериал Amazon и BBC, основанный на совместном романе классиков английской фантастики Нила Геймана и Терри Пратчетта. Изящно обменявшись шпильками и заявив, что больше никогда на подобную авантюру не подпишутся, мэтры написали уникальное в своём роде произведение, искрящееся пратчеттовским остроумием и полное геймановской изобретательности.

Шестисерийная экранизация вполне добросовестно следует тексту и повествует о подвиге ангела Азирафаэля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), тысячелетиями работавших полномочными представителями Рая и Ада соответственно и настолько привыкших к земной жизни, что, объединив силы, они решили спасти планету от неминуемого, казалось бы, Апокалипсиса.

Американского тут немного - в основном деньги, так что сериал прольётся бальзамом на души поклонников британской юмористической фантастики.

Режиссёр Дуглас Маккиннон - тоже человек неслучайный: он, в частности, работал над другим сериалом, отсылающим к классике жанра, "Холистическим детективным агентством Дирка Джентли" (там, правда, от книги Дугласа Адамса почти ничего не осталось), что, однако, шоу вовсе не сделало хуже, и мы оплакиваем его варварское закрытие после второго сезона по сей день), а также над такими хитами, как "Шерлок" и "Доктор Кто".

В телеверсии есть несколько дополнительных сцен - вполне уместных и действительно смешных, и, если не обращать внимания на пару неуклюжих реверансов в сторону "гендерной повестки" и "борьбы с расизмом" (сконцентрированных в одном персонаже), экранизацию отличного романа можно считать образцовой. А такое нечасто встречаешь.

"Американские боги" / American Gods

Куда меньше повезло другой книге, вышедшей из-под пера Нила Геймана. Ещё с первого сезона сериал канала Starz, в основном с переменным успехом специализирующегося на всяком низкобюджетном трэше, вызывал множество вопросов. Дело не только в серьёзном отрыве от текста (который достаточно хорош, чтобы придерживаться его максимально плотно) и сомнительном подборе актёров на ряд важнейших ролей (за парочкой исключений), но и в том, что неоправданная отсебятина сценаристов качественно попросту несравнима с оригинальным сюжетом, а бесконечные режиссёрские извороты и операторское пижонство, усугублённое навязчивой игрой с цветокоррекцией, попросту не срабатывают.

Не способствовала развитию проекта и непрекращающаяся производственная чехарда - один за другим менялись шоураннеры, а актёры устраивали демарши. После первого сезона сериал покинула Джиллиан Андерсон, ещё кое-как оправдывавшая своими яркими образами этот беспредел. Теперь за всех отдуваться остался лишь блистательный Иэн Макшейн, который вместе с такими замечательными коллегами, как Петер Стормаре (которого на экране мало) и Пабло Шрайбер (он тоже покинул актёрский состав "Американских богов"), всё это вытянуть всё-таки неспособны. И сезон второй это подтвердил со всей очевидностью - смотреть это скверно сочинённое "мыло" не понравилось даже тем, кто с удовольствием проглотил первые серии.

Вместо эпического противостояния древних богов с их нахальными преемниками - современными технологиями и трендами - зритель вынужден наблюдать за унылыми личными разборками малоинтересных персонажей и амурным нытьём. Страшно себе представить, что будет в третьем сезоне - а он таки состоится, несмотря ни на что, причём опять с новым шоураннером.

"Чудотворцы" / Miracle Workers

Фото: kinopoisk.ru

Если "Благие знамения" - продукт британской культуры со всеми присущими ей благородными фамильными чертами, "Чудотворцы" - сугубо американская комедия. Тоже - со всеми вытекающими.

Первый сезон, основанный на новелле Саймона Рича, - своего рода "Благие знамения" на минималках. Он рассказывает об ангеле-неудачнике, пытающемся спасти Землю от уничтожения слегка рассеянным и не шибко сообразительным демиургом. Без британцев не обошлось: в роли ангела - Дэниел Рэдклифф, Бога же играет Стив Бушеми.

Это - по-хорошему непритязательное развлекательное зрелище с щадящим хронометражем и отличными актёрами на главных позициях.

Сериал, кстати, впоследствии превратили в антологию - в начале этого года вышел второй сезон, ставший адаптацией другого текста Рича и на этот раз посвящённый аналогичной "деконструкции" средневекового мира. Помимо автора, сезоны связывает и актёрская команда, а это - лучшая рекомендация.

"Тёмные начала" / His Dark Materials

Фото: kinopoisk.ru

Распрощавшись с "Игрой престолов" (приквел мы точно увидим нескоро), канал HBO обратился к поиску нового источника ресурсов для насыщения голодной многомиллионной толпы любителей фэнтези. Тем более что конкуренты не дают передышки - Netflix уже запустил своего "Ведьмака", а Amazon готовит нечто грандиозное по мотивам богатого наследия Толкина. И нашёл - вместе с BBC американский медиагигант замахнулся на адаптацию культовой трилогии Филипа Пулмана.

Это уже не первая попытка перенести на экраны мрачную антиклерикальную сказку воинствующего атеиста с Альбиона. Ещё в 2007-м вышел "Золотой компас" по первой книге цикла "Северное сияние", довольно стильное кино с мощным кастом, но довольно средними даже по тем временам спецэффектами, а это для визуализации мира Пулмана - вещь важнейшая. Планировавшиеся далее экранизации следующих книг не состоялись - то ли "Компасом" авторы были не вполне удовлетворены, то ли возмущённая реакция церкви напугала.

В "Тёмных началах" существует множество миров, в одном из которых развивается основное действие. Он похож на наш, хотя в какой-то момент история там начала развиваться иначе: до сих пор, например, существует Московия, в Сибири живут дикие и кровожадные тартары, в Скандинавии - огромные говорящие бронированные медведи, а западный мир превратился в царство победившего стимпанка - с дирижаблями и прочей сопутствующей атрибутикой (тут трудно удержаться от параллели с ещё одной премьерой 2019-го - "Карнивал Роу"). Кроме того, у каждого человека есть "деймон" - физическое воплощение части души, принявшее облик какого-нибудь животного.

Главная героиня - девочка-подросток Лира - в течение трёх книг (плюс приквел, где отчасти описывается её младенчество) проживает приключение, суть которого ни больше ни меньше - заговор с целью свергнуть Создателя. Который на самом деле и не создатель никакой, а просто один из ангелов, объявивший себя главным и диктаторски узурпировавшим власть. Такие себе "Хроники Нарнии" наоборот, словом.

До глобальных битв в первой книге ещё далеко, хотя HBO и BBC явно торопятся выдать картинку помасштабнее как можно быстрее - этим можно объяснить серьёзные изменения в изначальном повествовании. И, судя по внешней стороне дела, за серию Пулмана они взялись всерьёз: выглядит чудо-мир действительно отменно.

В чём сериал откровенно проигрывает фильму - так это в касте, и речь не только о нелепом "политкорректном" расовом винегрете среди занимающих важное место в сюжете кочующих цыган. Рут Уилсон всё-таки трудно сравниться с Николь Кидман в образе роковой красотки - сердцеедки миссис Колтер, а замечательный Джеймс МакЭвой куда меньше годится на роль экстравагантного лорда Азриела, чем суровый Дэниел Крэйг. Юная же исполнительница роли протагонистки Дафни Кин пока может похвастаться разве что странным внешним сходством (но, увы, не соответствующими актёрскими навыками) с Эваном Питерсом - впрочем, возможно, у начинающей актрисы ещё всё впереди. Как и у самого сериала, амбиции которого явно пока не реализовались в полной мере.

Текст на сайте Года литературы: часть 1, часть 2.