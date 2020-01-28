Чего ждать от второго сезона сериала "Чудотворцы"

Соответственно, несмотря на смену декораций - действие перенеслось из Небесной канцелярии в земное европейское средневековье - вполне узнаваемый, непритязательный, но безотказно работающий юмор вернётся к нам вместе со Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом, а также рядом других известных нам по предыдущим сериям актёров. В чём мы убедились, заранее ознакомившись с двумя новыми эпизодами.

Теперь ещё больше внимания привлекает Джеральдин Висванатхан, играющая дочку золотаря (Бушеми). Зовут её Александра Щитшовелер. По всем понятиям окружающего общества судьба девушки предопределена, на что недвусмысленно указывает и фамилия. Александра, однако, придерживается нетипично для своего времени прогрессивных взглядов и убирать фекалии за земляками всю жизнь не намерена.

Фото: kinopoisk.ru

Понятно, что здесь на всю катушку эксплуатируется классический причём большинства пародий на различные исторические эпохи (или нечто, на них похожее) - от "Монти Пайтона", "Плебеев" и "Северян" до "Флинстоунов" и "Разочарования". Формулируется он примерно так: несовременные люди в несовременных условиях рассуждают и ведут себя как современные (как у Умберто Эко в "Имени розы", только цель другая: надо, чтобы было смешно, а не стыдно за бесцельно прожитое человечеством прошлое).

В "Чудотворцах" как современные люди рассуждают в основном Александра и её крепко выпивающая подружка (чернокожая, кстати, и это, безусловно, куда меньше нуждается в объяснениях, чем разноцветный фейерверк в "Ведьмаке"). В частности, в их беседе возникает предположение о том, что они живут в худшую эпоху в истории человечества (с чем Сет МакФарлейн не согласился бы). Остальные, как правило, - наивные недоумки и кровожадные дегенераты, хотя и успевшие обзавестись таким, например, явлением, как публичное "ток-шоу".

Фото: kinopoisk.ru

А что там Рэдклифф? А Рэдклифф занимает центральное место во второй сюжетной линии, и она уже потихоньку начинает пересекаться с первой. Дэниел играет юного принца, который успел во всём разочаровать папашу-короля, обладателя говорящего прозвища Бессердечный. Всё дело в том, что юный отпрыск, помимо того, что не отличается ни умом, ни храбростью, внезапно обнаруживает в себе зачатки сочувствия к людям, пусть сам не до конца и понимает его природу и смысл.

Фото: kinopoisk.ru

Очевидно, дальнейший альянс сильной и независимой Александры и принца, не растерявшего, вопреки происхождению, остатков человечности, неизбежен.

Второй сезон на три эпизода длиннее первого - нас ждут десять зарисовок из жизни весело страдающего средневековья.

Смотрите второй сезон "Чудотворцев" с 29 января по подписке "КиноПоиска".