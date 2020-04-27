Анонсирован крупномасштабный проект по "Доктору Кто"

В аккаунте компании Big Finish в Twitter появилось загадочное сообщение, которое анонсировало выход какого-то нового проекта по вселенной "Доктора Кто" под названием Time Lord Victorious:

Все начали теряться в загадках, идет речь об очередном спин-оффе или о чем-либо другом. В свою очередь называние Doctor Victorious недвусмысленно отсылает к Десятому Доктору Дэвиду Теннанту непосредственно ко второму спецэпизоду "Воды Марса" (The Waters of Mars), в котором Повелитель Времени использует этот эпитет:

В итоге Big Finish выложила еще одну запись с красочным постером, на котором фигурирует Восьмой Доктор Пол МакГанн, Девятый Доктор Кристофер Экклстон и Десятый Дэвид Теннант в сопровождении спутницы Роуз Тайлер и бессменных далеков:

BRAND NEW - Time Lord Victorious! Click here 👉 https://t.co/acQqnuQFNf to read about the EPIC upcoming multi-platform #DoctorWho story. pic.twitter.com/jEIwrO6A53 — Big Finish (@bigfinish) April 27, 2020

Как оказалось, речь идет о масштабном проекте, объединяющем фигуры трех вышеперечисленных Докторов, который будет включать в себя аудиопьесы, комиксы, спецвыпуски тематических журналов и многое другое. Трем Докторам придется защищать свою планету Галлифрей от смертельной опасности, нависшей над ней. На настоящий момент известно, что помимо далеков там будут фигурировать уды, телепатические гуманоиды с отдаленной планеты. Впрочем, будут ли актеры, исполнившие эти роли, выступать в личном качестве в своих новых приключениях, пока вопрос открытый, по крайней мере, о телевизионной или кинематографической составляющей пока что речи не идет.