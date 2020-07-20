СМИ: Смолов не останется в "Сельте"

Испанский футбольный клуб "Сельта" не заинтересована в приобретении российского нападающего Федора Смолова.

Как сообщает EFE, после окончания сезона в Испании арендованный у московского "Локомотива" Смолов вернется в российский клуб. Он выступал на правах аренды и в 14 матчах сумел забить два мяча - по одному в ворота "Реала" и "Барселоны". Однако концовку сезона он пропустил из-за травмы.

Как сообщается, в приоритете у "Сельты" приобретение трех других футболистов, игравших в нынешнем сезоне на правах аренды. Речь идет о Рафинье, Филипе Брадариче и Джейсоне Мурило.

У "Сельты" не самые большие финансовые возможности, поэтому руководству клуба придется сделать выбор. Тем более, что на позицию форварда был приобретен Нолито, так что не исключено, что Смолову действительно придется продолжить карьеру в РПЛ.