Судебные приставы получат полномочия, условно говоря, выключать телефоны коллекторов и банковских сотрудников, работающих с должниками, на срок до 60 суток. Кроме того, судебные приставы в рамках административных расследований смогут запрашивать информацию у администраторов соцсетей и мессенджеров.

Но, пожалуй, самая важная новость в том, что под контроль Федеральной службы судебных приставов также попадут сотрудники банков и микрофинансовых организаций, занимающиеся взысканием долгов.

В 2017 году вступил в силу закон, который ввел строгие правила взыскания долгов. Формально он касается всех.

Для нарушителей предусмотрены штрафы. Однако соответствующая статья КоАП сформулирована так, что под нее сегодня попадают только коллекторы. В итоге, как рассказывают практики, именно банкиры переняли хамские методы сборщиков долгов.

Проблема грубиянов-банкиров будет решена. Сейчас уже готовятся соответствующие поправки в КоАП. Помимо этого Минюст предлагает наделить приставов полномочиями по надзору за банкирами и сотрудниками микрофинансовых организаций, общающихся с должниками-неплательщиками.

Судебные приставы получат полномочия контролировать сотрудников банков, занимающихся взысканием просроченных долгов

"В целях реализации новых полномочий ФССП России будет вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций (который ведется и сейчас), а также перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц", - сообщили в Минюсте.

Судебные приставы вправе проводить административные расследования, чтобы привлечь коллекторов-нарушителей к ответственности. В рамках этих расследований нередко возникает необходимость запросить информацию у сотовых операторов или администрации соцсетей: действительно ли коллектор донимал должника звонками и сообщениями?

Как рассказывают эксперты, на практике сотовые компании сегодня по-разному реагируют на запросы судебных приставов. Иногда отвечают. Иногда игнорируют, полагая, что закон их не обязывает.

Теперь все вопросы будут сняты: и сотовых операторов, и организаторов распространения информации в интернете обяжут предоставлять приставам нужные сведения.

Под организаторами распространения информации в интернете как раз и понимаются администраторы соцсетей, а также мессенджеры, электронная почта и т.п.

После получения мотивированного запроса ответ должен быть направлен в службу судебных приставов в течение нескольких дней.

У сотовых операторов и организаторов распространения информации в Сети приставы будут вправе получать информацию "о непосредственном взаимодействии кредитора или представителя кредитора с должником и (или) иным лицом". То есть судебные приставы будут вправе запрашивать переписку с должником не только коллекторов, но и банкиров. Поэтому любые сообщения должны быть вежливыми и корректными, а разговор - конструктивным.

"К новым полномочиям ФССП России предлагается также отнести установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками, информация о которых будет отражена в государственном реестре и перечне организаций соответственно, - рассказывают в Минюсте. - Такие ограничения могут устанавливаться на один или несколько способов взаимодействия с должниками на срок до 60 дней".

Кстати, взыскатели обязаны записывать свои разговоры с должником. Не будут этого делать - тоже грозит запрет на звонки. Тому, кто не умеет уважительно общаться с должником, придется какое-то время работать только на прием звонков, а самим никому не звонить. А безграмотным и наглым банкирам могут запретить писать письма. И т.п.

Сотрудники, непосредственно работающие с должниками, получат индивидуальные коды. Это, с одной стороны, сохранит персональные данные коллектора, с другой - позволит оперативно вычислить нарушителя правил.

Другая новация: инициатива закрепляет понятие "робот-коллектор".

Если звонит автоматика, в начале каждого разговора должнику должно быть сообщено, что ему позвонил автоматизированный интеллектуальный агент. Кредиторы будут отвечать за то, чтобы и их роботы соблюдали правила.