Создатель "Гремлинов" Джо Данте спродюсирует сериал-приквел

73-летний американский режиссер Джо Данте, постановщик "Воя" и первых и вторых "Гремлинов", выступит продюсером-консультантом на предстоящем анимационном приквеле франшизы.

Об этом рассказал создатель шоу Це Чун ("Готэм", "Однажды в сказке"). Заверяя, что поклонников, кроме того, ждет в сериале ряд замечательных камео из оригинальной картины и россыпи пасхалок.

Речь о сериале "Гремлины: Тайны могвая" (Gremlins: Secrets of the Mogwai), события которого развернутся в двадцатых годах прошлого века. В центре истории - десятилетний Сэм Винг, тот самый будущий мистер Винг, продавец из Шанхая, у которого в оригинальной ленте был куплен могвай.

Сэму предстоит объединиться с молодым могваем Гизмо и ворoвкой Эль, дабы отправиться в опасное путешествие по Китаю, в процессе сражаясь с монстрами и духами - бестиарием национального фольклора. А также оппонируя злому могваю.

Премьера - в следующем году на HBOMax.

Спродюсированные Спилбергом (в первом фильме он также отметился в камео) и срежиссированные Данте, "Гремлины" и "Гремлины 2: Новенькая партия" вышли в 1984 и 1990-х годах соответственно. При этом первая картина стяжала множество номинаций в престижной профильной премии "Сатурн".