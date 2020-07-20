Старейший кинотеатр Москвы "Художественный" откроется в конце года

Реставрация старейшего кинотеатра Москвы - "Художественного" - завершится до конца года. После открытия он станет премьерный центром столицы, сообщает "Афиша Daily" со ссылкой на представителей кинотеатра.

В новом "Художественном" будут тщательно следить за репертуаром. Кинотеатр станет транслировать новинки мирового кинематографа, первые серии самых ожидаемых сериалов. Обещают громкие кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия.

Напомним, кинотеатр закрылся на реконструкцию ещё в 2014 году.