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20.07.2020 11:18
Рубрика: Культура

Старейший кинотеатр Москвы "Художественный" откроется в конце года

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Реставрация старейшего кинотеатра Москвы - "Художественного" - завершится до конца года. После открытия он станет премьерный центром столицы, сообщает "Афиша Daily" со ссылкой на представителей кинотеатра.

Видео: Как выглядит автокинотеатр на парковке

В новом "Художественном" будут тщательно следить за репертуаром. Кинотеатр станет транслировать новинки мирового кинематографа, первые серии самых ожидаемых сериалов. Обещают громкие кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия.

Напомним, кинотеатр закрылся на реконструкцию ещё в 2014 году.

Культура Кино и ТВ

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