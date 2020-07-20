Проверка европейских истребителей Eurofighter Typhoon в открытом противостоянии с российскими Су-35 завершилась полнейшим разгромом для боевых самолетов НАТО. Победа была со счетом 12:0.

Информация об этом появилась на интернет-портале avia.pro. При этом авторы публикации ссылаются на американского аналитика Дэйва Маджмура. Следует сделать уточнение. Заокеанский эксперт действительно попытался проанализировать возможности двух истребителей и выяснить, кто из них победит в пока еще гипотетическом воздушном бою. При этом он вспомнил учебные поединки индийских и британских военных летчиков, которые действительно имели место. Только вот индийцы летали не на Су-35, а на Су-30МКИ. Но и на них обыграли британцев в сухую.

Поскольку Су-35 - глубокая и очень качественная модернизация Су-30, то эта машина должна однозначно превосходить Eurofighter Typhoon. Дэйв Маджмур, отдавая должное новому российскому истребителю, не столь категоричен. В итоге он почти уравнивает возможности двух истребителей.

В принципе, это верно. Побеждает не столько уровень техники, сколько профессионализм пилота. Тем не менее, у Су-35 есть ряд неоспоримых преимуществ. Благодаря управляемому вектору тяги, этот истребитель - самый маневренный среди аналогичных по массе тяжелых машин. У российского истребителя большая ракетно-бомбовая нагрузка: Eurofighter несет шесть с половиной тонн, а Су-35 - около девяти тонн бомб и ракет. Дальность обнаружения целей у российского истребителя - 400 км, а европейский видит на 300 км.

Военные эксперты всех стран мира периодически устраивают виртуальные бои между различными образцами боевой техники - воздушными, наземными и морскими. И отмечена закономерность. Если такие игры проходят перед принятием очередного военного бюджета или для лоббирования интересов определенных компаний, то всегда "враг" оказывается сильнее. Поднимается волна: как же так! мы слабее! деньги давай, деньги давай! Если удалось-таки пробить какой-то заказ и в войска поступают, например, новые самолеты, то новые виртуальные игры приносят однозначную победу своим.

Тем не менее, нашему самолюбию не может не польстить то, что в странах НАТО рассматривают новейшие МиГ-35 и Су-35 как машины превосходные, в буквальном смысле этого слова. А это свидетельствует - отечественная военно-техническая мысль остается на высоте.

Стоит вспомнить, давнюю, но по-прежнему показательную историю.

Сейчас в военную терминологию прочно вошел термин "сетецентрическая война". Подразумевает он то, что все военные подразделения, находящиеся в зоне боевых действий, объединены в некую единую сеть и управляются из единого центра, чутко реагируя на малейшие изменения в боевой обстановке. И это гарантирует победу.

Мало кто, даже среди военных специалистов, знает, что впервые сетецентризм был реализован не в НАТО, а в армиях Варшавского Договора на излете его существования. В конце 1980-х поступила на вооружение автоматизированная система управления войсками "Маневр". После распада Варшавского Договора одна из систем со всей своей документацией попала к американцам. И они страшно удивились тому, насколько отстали в самой идеологии военного управления. Аппаратура "Маневра" была очень громоздкой. И это был ее единственный недостаток.

В НАТО провели командно-штабные игры с использованием возможностей "Маневра". Моделировалась война армий Северо-Атлантического блока и Варшавского Договора, если бы она случилась. Получалось, что без применения ядерного оружия, оперативное управление войсками при помощи "Маневра" обеспечивало полный разгром сил Запада всего за несколько дней.

Так что не все виртуальные игры, если они проводятся честно и качественно, дают только ожидаемый рекламный результат. Напомним, пока в них побеждают МиГ-35 и Су-35.