Суд наказал схимонаха Сергия штрафом за возбуждение ненависти

Суд города Верхняя Пышма наказал лишенного сана схимонаха Сергия штрафом по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Как узнали журналисты из онлайн-трансляции, судья заявил: "Признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 18 тыс. рублей".

Сам схимонах на заседание суда не пришел. Но его адвокат Светлана Герасимова сообщила, что приговор будет обжалован.

По данным суда, во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре Сергий допустил высказывания с признаками возбуждения вражды, ненависти, розни и унижения человеческого достоинства. Также схимонах требовал выселять тех, кто выступал за соблюдение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Все эти слова зафиксированы на видео и получили широкое распространение в интернете и СМИ.

Справка "РГ"

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". Через месяц, не соблюдающий санитарные правила священник был запрещен в служении. А 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Приговор должен утвердить патриарх Кирилл.