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20.07.2020 20:25
Рубрика: Общество

Суд наказал схимонаха Сергия штрафом за возбуждение ненависти

Текст: Елена Новоселова
Суд города Верхняя Пышма наказал лишенного сана схимонаха Сергия штрафом по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Как узнали журналисты из онлайн-трансляции, судья заявил: "Признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 18 тыс. рублей".

Бывший схиигумен Сергий оштрафован за распространение фейков

Сам схимонах на заседание суда не пришел. Но его адвокат Светлана Герасимова сообщила, что приговор будет обжалован.

По данным суда, во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре Сергий допустил высказывания с признаками возбуждения вражды, ненависти, розни и унижения человеческого достоинства. Также схимонах требовал выселять тех, кто выступал за соблюдение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Все эти слова зафиксированы на видео и получили широкое распространение в интернете и СМИ.

Справка "РГ"

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". Через месяц, не соблюдающий санитарные правила священник был запрещен в служении. А 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Приговор должен утвердить патриарх Кирилл.

Общество Религия

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