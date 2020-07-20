Татьяна Москалькова посетила в СИЗО Сафронова и Фургала

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отреагировала на просьбу и проверила содержание в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова, а также советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

"В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО 2 ФСИН России В.Н.Мистрюкова, С.И.Фургала, И.И. Сафронова", - написала она в своем Instagram.

Она также сообщила, что заключенным нравится доброжелательное к ним отношение, хорошее питание, полноценная и профессиональная медицинская помощь. Все это - со слов Фургала, Мистрюкова и Сафронова.