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20.07.2020 22:45
Рубрика: Происшествия

Татьяна Москалькова посетила в СИЗО Сафронова и Фургала

Текст: Елена Новоселова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отреагировала на просьбу и проверила содержание в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова, а также советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сергей Фургал останется в СИЗО до 9 сентября

"В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО 2 ФСИН России В.Н.Мистрюкова, С.И.Фургала, И.И. Сафронова", - написала она в своем Instagram.

Она также сообщила, что заключенным нравится доброжелательное к ним отношение, хорошее питание, полноценная и профессиональная медицинская помощь. Все это - со слов Фургала, Мистрюкова и Сафронова.

Происшествия Правосудие Следствие Президент Уполномоченный по правам человека

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