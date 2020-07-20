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20.07.2020 18:35
Рубрика: Культура

Тильда Суинтон и Энн Хуэй получили "Золотых львов" Венецианского фестиваля

Текст: Мария Шепталова

Дирекция Венецианского кинофестиваля объявила имена двух женщин, удостоившихся в этом году "Золотых львов Святого Марка" за вклад в кинематограф. Ими стали британская актриса Тильда Суинтон и режиссер, сценарист и продюсер из Гонконга Энн Хуэй.

Фото: Ирина Полярная/Театр Наций
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Дирекция одного из старейших в мире кинофестивалей, несмотря ни на что, приняла решение не отменять киносмотр и не переводить его в онлайн-формат. Венецианский фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Сохранятся и очное участие режиссеров и актеров, и традиционная ковровая дорожка перед премьерами, и церемония награждения. Вот только программа будет несколько сокращена.

А пока Венецианский фестиваль объявил имена первых лауреатов. На счету Суинтон десятки ролей, за которые она получила признание как "одна из самых оригинальных актрис", напоминает ТАСС, а также несколько мировых наград, включая Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и "Оскара".

Энн Хуэй уже успела заявить о себе как о яркой представительнице новой волны гонконгского кино. В ее кинокопилке более трех десятков фильмов, некоторые из которых уже показывали в Венеции.

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