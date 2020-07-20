Старейший торговый город викингов найден в Норвегии

В Норвегии аспирант-археолог Тор-Кетил Крокмирдал из Университета Тромсе нашел доказательства того, что в эпоху викингов на севере страны в деревне Сандторг располагался старейший торговый пост.

Об открытии рассказало издание Science Norway. Аспирант решил на месте проверить подлинность старинных саг. В них рассказывается, что викинги контролировали побережье на севере Норвегии и имели там настоящий торговый город.

Само название современной деревни Сандторг подтверждает это. В переводе оно означает "песчаный рынок". Исследователь предположил, что так в древности назывался огромный рынок, устроенный прямо на песчаном берегу.

Он вооружился металлоискателем и обнаружил множество артефактов, самые старые из которых относятся к 800-м годам нашей эры. Так, Крокмирдал нашел большое количество железных гирь и ювелирных изделий. Анализ этих предметов показал, что некоторые из них были импортированы с территории современных Ирландии и Финляндии, а также с материковой Европы, причем произошло это в IX веке.

Находки указывают на то, что Сандторг действительно был торговым городом. На данный момент это старейший торговый пост в северной Норвегии, известный науке. Сам исследователь наиболее важной находкой считает крупный кусок железа. По его мнению, это указывает на наличие кузницы, следовательно, здесь действительно располагался постоянный торговый пост.

Раньше считалось, что торговля появилась и начала развиваться в этом местечке только в XIII веке. Однако найденные артефакты доказывают, что произошло это примерно на 400 лет раньше.

Сандторг находится на берегу пролива Тьелдсундет. Это был стратегически важный пункт. Из-за сильного течения проплывавшие мимо суда обязательно делали здесь остановку. Норвежские саги говорят о том, что местные вожди контролировали пролив и, вероятно, налагали пошлины на судоходство еще до эпохи викингов. При викингах же это местечко превратилось в рынок на берегу, на котором мореплаватели обменивались товарами.

В сагах также упоминаются жители Сандторга, которые помогали мореплавателям ремонтировать их суда и строили собственные корабли. Упомянутый выше кусок железа мог быть связан с этой практикой.

Оживленная торговля велась в Сандторге вплоть до 1500-х годов. Однако в XVI веке был принят целый ряд законов, регулирующих ее. Они значительно ужесточили требования. Например, согласно одному из таких законов, управлять торговлей могли только жители города. Причем торговать на берегу им было разрешено только летом, а зимой они должны были оставаться в городе.

Постепенно количество торговцев здесь снижалось. В конце концов, остался всего один торговец. Тем не менее, прибрежный рынок проработал здесь до 1950-х годов.