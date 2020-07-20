Новости

Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника 19:15
Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку 19:13
Jeep показал гибридные Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети 19:05
Путин подписал закон о смягчении валютного контроля 19:03
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова 18:58
Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже 18:55
Житель Волгоградской области из-за конфликта поджег дома трех соседок 18:54
Госдума завершит весеннюю сессию отчетом правительства 18:51
Биологи обнаружили глубоководных рыб-"невидимок" 18:49
Глава судейского комитета РФС заявил, что фолов на Соболеве не было 18:48
Госдума прекратит депутатские полномочия Дегтярева 21 июля 18:47
Президент разрешил переносить Съезд судей при угрозе ЧС 18:42
Российская сборная по скалолазанию прошла карантин на сборах в Крыму 18:37
Назначен новый статс-секретарь министерства юстиции 18:37
"Крушение вертолета" под Новосибирском оказалось лесным пожаром 18:36
Тильда Суинтон и Энн Хуэй получили "Золотых львов" Венецианского фестиваля 18:35
МИД РФ отреагировал на решение США внести Кадырова в "черный список" 18:29
Все замечания, выявленные перед запуском "Прогресс МС-15", устранены 18:26
Глава МИД Германии: Россия нужна Европе 18:24
МЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета под Новосибирском 18:21
Мэр Азова вышел на работу после домашнего ареста 18:19
"Зенит" будет хозяином поля в финальном матче Кубка России 18:18
Пожарные ЦФО получили 60 новых автомобилей 18:15
Изобретатели получат виртуальные патенты на основании 3D-моделей 18:15
Старейший торговый город викингов найден в Норвегии 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 18:15
Рубрика: Общество

Старейший торговый город викингов найден в Норвегии

Текст: Денис Передельский
Фото: Julie Holme Damman, The Arctic University Museum of Norway and Tor-Ketil Krokmyrdal Фото: Julie Holme Damman, The Arctic University Museum of Norway and Tor-Ketil Krokmyrdal
Фото: Julie Holme Damman, The Arctic University Museum of Norway and Tor-Ketil Krokmyrdal

В Норвегии аспирант-археолог Тор-Кетил Крокмирдал из Университета Тромсе нашел доказательства того, что в эпоху викингов на севере страны в деревне Сандторг располагался старейший торговый пост.

Об открытии рассказало издание Science Norway. Аспирант решил на месте проверить подлинность старинных саг. В них рассказывается, что викинги контролировали побережье на севере Норвегии и имели там настоящий торговый город.

Фото: CNCPC-INAH
В Мексике из-под земли "восстала" 1700-летняя гробница

Само название современной деревни Сандторг подтверждает это. В переводе оно означает "песчаный рынок". Исследователь предположил, что так в древности назывался огромный рынок, устроенный прямо на песчаном берегу.

Он вооружился металлоискателем и обнаружил множество артефактов, самые старые из которых относятся к 800-м годам нашей эры. Так, Крокмирдал нашел большое количество железных гирь и ювелирных изделий. Анализ этих предметов показал, что некоторые из них были импортированы с территории современных Ирландии и Финляндии, а также с материковой Европы, причем произошло это в IX веке.

Находки указывают на то, что Сандторг действительно был торговым городом. На данный момент это старейший торговый пост в северной Норвегии, известный науке. Сам исследователь наиболее важной находкой считает крупный кусок железа. По его мнению, это указывает на наличие кузницы, следовательно, здесь действительно располагался постоянный торговый пост.

Раньше считалось, что торговля появилась и начала развиваться в этом местечке только в XIII веке. Однако найденные артефакты доказывают, что произошло это примерно на 400 лет раньше.

Фото: YouTube
Лицо 500-летнего человека восстановили с помощью 3D-принтера

Сандторг находится на берегу пролива Тьелдсундет. Это был стратегически важный пункт. Из-за сильного течения проплывавшие мимо суда обязательно делали здесь остановку. Норвежские саги говорят о том, что местные вожди контролировали пролив и, вероятно, налагали пошлины на судоходство еще до эпохи викингов. При викингах же это местечко превратилось в рынок на берегу, на котором мореплаватели обменивались товарами.

В сагах также упоминаются жители Сандторга, которые помогали мореплавателям ремонтировать их суда и строили собственные корабли. Упомянутый выше кусок железа мог быть связан с этой практикой.

Оживленная торговля велась в Сандторге вплоть до 1500-х годов. Однако в XVI веке был принят целый ряд законов, регулирующих ее. Они значительно ужесточили требования. Например, согласно одному из таких законов, управлять торговлей могли только жители города. Причем торговать на берегу им было разрешено только летом, а зимой они должны были оставаться в городе.

Постепенно количество торговцев здесь снижалось. В конце концов, остался всего один торговец. Тем не менее, прибрежный рынок проработал здесь до 1950-х годов.

Египтологи раскрыли тайну смерти "кричащей мумии"
На горе Арарат найдены следы древнейшей жизни
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Европа Норвегия

Главное сегодня

В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова
Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Иностранцы смогут вернуть НДС по электронному чеку
Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ семь иностранных организаций
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году