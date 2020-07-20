Трамп назвал США победителем в двух "прекрасных мировых войнах"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты победи в двух "прекрасных мировых войнах". Эти слова прозвучали во время его интервью телеканалу Fox News, когда речь зашла о возможном переименовании военных баз, которые носят имена конфедератов.

"Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" - форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов", - заявил Трамп. Он в очередной раз выступил против их переименования. И даже готов наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет пункт об изменении названий фортов носящих имена генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Ранее на фоне беспорядков, охвативших страну из-за гибели от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда, такую поправку внесла сенатор Элизабет Уоррен.

По словам Трампа, решение о переименовании военных баз может принимать только он сам. Да и большинство американцев, по его мнению, не знают, кто такой, например, генерал Брэкстон Брэгг.

Стоит отметить, что вопрос о символике конфедератов и именах их лидеров в различных названиях стоит уже давно. Одни предлагают запретить их использование, другие считают их неотъемлемой частью истории страны. После смерти Флойда и последовавших за ней беспорядках, обвинениях в расизме, сносах памятников различным деятелям, которые также являлись и рабовладельцами, эта тема стала особо актуальна.

Пентагон даже запретил использовать флаги армии конфедератов на американских военных базах. Точнее составил список разрешенных, куда те просто не включили. Как завил министр обороны США Марк Эспер, "флаги - это мощный символ, особенно в военном сообществе, для которого они олицетворяют общую миссию, общую историю и особую, вечную связь воинов". "Мы всегда должны быть сосредоточены на том, что нас объединяет: на нашей клятве, нашей конституции и нашем общем долге защищать страну. Флаги, которые мы вывешиваем, должны служить утверждению добра, порядка, дисциплины, отношения ко всем людям с достоинством и уважением", - отметил Эспер.

Согласно решению Пентагона, новые правила относительно флагов не распространяются на музейные выставки, места захоронений, памятники, исторические экспонаты и произведения искусства, где демонстрация флага "не может рассматриваться как поддержка этого флага министерством обороны".