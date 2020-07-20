Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы

Эти тепловизоры сейчас - главное оружие против вируса. Высокая температура - основание для обследования в больнице. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ученые Сколтеха, проведя исследования генома коронавируса, пришли к выводу: инфекция была завезена в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая.

В институте утверждают, что сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало: разнообразие коронавируса SARC-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников. Завоз инфекции в разные города страны происходил в феврале-марте 2020 года в основном из Европы. Причем, источников инфекции было больше, но многие ранние случаи завоза вируса в России не дали вспышек.

Тем не менее, сейчас в нашей стране циркулирует, по меньшей мере, девять вариантов коронавируса, которых нет в других странах.