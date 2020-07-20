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20.07.2020 15:32
Рубрика: Общество

Ученые придумали, как повысить качество онлайн-курсов для студентов

Текст: Мария Агранович
Ученые Высшей школы экономики придумали, как повысить качество онлайн-курсов, которые размещают вузы в интернете. Оказывается, ошибки, которые делают студенты, проходя задания курса, взаимосвязаны. Даже если они - из разных задач.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы постарались определить взаимосвязь между ошибками и учебными трудностями, - рассказал руководитель Центра вычислительных наук об образовании дирекции по онлайн-обучению ВШЭ Дмитрий Аббакумов. - С помощью психометрики смоделировали несколько ситуаций, которые в будущем позволят авторам онлайн-курсов направленно повышать качество учебных материалов.

Учителя назвали качества хорошего и плохого педагога

Что такое психометрика? Наука об измерениях в образовании и психологии. Появилась более века назад: тогда впервые задумались, можно ли измерить знания, способности и другие психологические характеристики, которые нельзя увидеть. В основе - математическая статистика.

- До сих пор ученые рассматривали ошибки студентов как независимые случайные события, - говорит Дмитрий Аббакумов. - Никого не волновало, как ошибка, сделанная в одном задании, связана с другими ошибками, причем как у конкретного студента, так и у всей аудитории учебного курса. Мы предлагаем альтернативный подход: рассматривать ошибки как потенциально связанные события, изначально предполагая, что все связано со всем.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В чем ценность такого подхода? Для практики цифрового образования это действительно открытие. Обычно разработчики онлайн-курсов прорабатывают ошибки студентов точечно. Если студент ошибся в каком-либо задании, он получит автоматический ответ с пояснением или отсылкой к видео-лекции. Такой формат обратной связи активно поддерживается самими платформами онлайн-обучения, например Coursera. Беда в том, что пояснение относится только к одному конкретному заданию. Кроме того, некоторые ошибки могут быть связаны вовсе не с уровнем знаний студента, а с низким качеством самих материалов курса или другими проблемами, что называется, "по ту сторону экрана".

Например, в одном из онлайн-курсов Вышки по социальным наукам - 10 заданий. Студенты сделали ошибки в четырех - 1,3,5 и 7. Выяснилось, что эти пункты связаны друг с другом, а остальные - нет. Значит, скорее всего, ошибка в одном из этих заданий повторится и в других трех.

- Связанные ошибки относятся к заданиям со свободным вводом: студент не выбирает ответ из нескольких, а самостоятельно вводит число или слово, - поясняет Аббакумов. - Получается, что ошибки вызваны не столько непониманием материала, сколько вводом ответа. В таком случае, действительно, если студент ввел ответ не в том формате в одном из заданий, скорее всего, он сделает ту же ошибку и в других заданиях такого же типа. Проблема решается просто: автору курса нужно просто составить инструкцию по вводу ответа. Очевидно, что традиционная подсказка "пересмотрите видео и попробуйте снова" в этом случае не работает.

В отличие от камерного формата занятий в аудитории, во время онлайн-курса преподаватель не может задать уточняющие вопросы всем студентам, чтобы понять, где ребята "потеряли контакт". Теперь у авторов онлайн-курсов есть "своеобразная линза", которая высвечивает учебные трудности сразу у многотысячной виртуальной аудитории.

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