Уличный фестиваль "На семи ветрах" в Витебске стал более масштабным

В этом году "Славянский базар" стал уличным проектом. Много мероприятий прошло на открытых площадках. Это и ярмарки, и "Город мастеров", и концерты, и конкурсы, и уличные спектакли, и уютные openair -площадки во двориках музеев, библиотек. Даже детский конкурс прошел на открытом воздухе, что стало положительным опытом, который, по мнению гостей и выступающих, должен использоваться и дальше.

На воздухе дети были раскрепощены, в их глазах отражалось солнце. Не случайно победила в этом соревновании 13-летняя Ангелина Ломако из Витебска. Ей присужден гран-при детского международного конкурса "Витебск-2020". Она выбрала для состязания необычную этническую песню "Зарождение". В прошлом году Ангелина вышла на сцену Летнего амфитеатра с Варварой. С тех пор дружит с певицей. Дуэтом пели на Дожинках в Браславе.

В связи с коронавирусом стал масштабным уличный фестиваль "На семи ветрах", который проходит в рамках XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в шестой раз.

Шоу под открытым небом Витебска зрители и его участники полюбили сразу, подтверждение тому растущее с каждым годом число заявок. Прошлым летом на фестиваль приехало более ста коллективов. Это -огненное шоу, живые статуи, перфомансы, танцы, выступления музыкантов, поэтов, рог-групп и ди-джеев.

"Мы с молодежным театром "Колесо" участвовали в уличных фестивалях и поняли, что подобное сможем организовать и сами, - рассказала руководитель фестивального проекта Владислава Цвики. - К тому же Витебск создан для уличных праздников: центр города, его историческая часть, маленькие мосты, площади - все это естественные декорации к представлениям. А так как "Славянский базар" - это фестиваль международный, мультижанровый, мы обратились в дирекцию "Славянского базара в Витебске" со своей идеей проведения фестиваля на "Семи ветрах". Быть уличным артистом - хобби дорогое. Люди едут на фестиваль за свой счет. Но движение к своей мечте развивает фестиваль".

Естественно, что у фестиваля на "Семи ветрах" семь площадок. В центре города это сквер Маяковского, улица Толстого, дворик Центра современного искусства и площадка возле него, Пушкинская площадь и мост перед ней. А вот седьмая - самая потрясающая. Эта площадка - "Небо Витебска", и она соединяет Витебск и мир. Любой желающий из любого окна или с улицы может сфотографировать небо Витебска с привязкой к городу. Например, сфотографировать крыши города, шпили Ратуши, а члены клуба "Фотокрок" отберут лучшие работы. Они попадут в фотоальбом, и это будет новый фотовзгляд на уличный фестиваль.