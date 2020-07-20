Улицы в Сиэтле и Портленде снова стали ареной боевых действий

Воскресные акции против расовой несправедливости, которые прошли в Портленде и Сиэтле, закончились столкновениями манифестантов и силовиков.

Бунтовщики в Сиэтле, штат Вашингтон, разбивали витрины и грабили магазины, сообщает Fox News. В полиции заявили, что в одном из участков начался пожар, после того, как в него бросили бутылки с зажигательной смесью, один офицер был госпитализирован.

Демонстрация началась примерно в три часа дня на пересечении Третьей авеню и Пайн-стрит. Толпа заблокировала перекресток. Манифестанты бросали камни, бутылки и другие предметы в стражей порядка. Затем протестующие покинули парк Уэстлейк и направились к зданию муниципального суда, "оставляя после себя следы разрушения имущества". "Это преступные действия, а не мирные протесты", - заявили в полиции Сиэтла.

Подобные стычки манифестантов и представителей силовых структур произошли в Портленде, штат Орегон, где протестные акции продолжаются уже более 50 дней. Заместитель начальника полиции Портленда Крис Дэвис обвинил в происходящем небольшую группу людей с "криминальными" наклонностями, которые "мотивированы анархистской идеологией".

После ночи насилия в Портленде, когда бунтовщики подожгли здание полицейской профсоюзной ассоциации, а офицеры применили слезоточивый газ против группы "Женщины в белом", глава Белого дома Дональд Трамп и мэр Портленда Тед Уилер обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга, выясняя, кто виноват в эскалации беспорядков, сообщает Reuters.

В воскресенье Трамп осудил протесты в Портленде и насилие в городах, управляемых демократами. По его словам, чиновники утратили контроль над происходящим.

"Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей", - написал Трамп в Twitter.

В интервью "Fox News Sunday" президент объяснил рост насилия в таких городах, как Чикаго и Нью-Йорк, тем, что эти города контролируются демократами, которые "либерально управляют мегаполисами".

На минувшей неделе федеральные сотрудники правоохранительных органов, направленные в Портленд по распоряжению Трампа, стали задерживать и помещать в машины без опознавательных знаков десятки манифестантов. Мэр города заявил в воскресенье, что федеральные власти резко обострили ситуацию. "Их присутствие здесь фактически ведет к большему насилию и большему количеству вандализма, - сказал Уилер в эфире CNN. - Это совсем не помогает разрешению ситуации. Они не нужны здесь. Мы не просили их приезжать сюда. На самом деле, мы хотим, чтобы они ушли".

Уилер и губернатор Орегона Кейт Браун, оба демократы, назвали эти действия злоупотреблением властью со стороны федерального правительства, и штат подал в суд на американские силовые ведомства. И губернатор, и мэр Портленда сказали в интервью NPR, что действия администрации - не что иное, как политический театр, призванный помочь Трампу переизбраться на второй срок осенью. "Администрация Трампа должна прекратить играть в политику с жизнями людей, - сказал Браун. - У нас нет секретной полиции в этой стране. Это не диктатура. И Трампу нужно убрать своих офицеров с улиц".

Стало известно, что 19 июля демократы в конгрессе США потребовали провести внутреннее расследование на предмет того, "злоупотребляли ли органы юстиции и национальной безопасности своими полномочиями при подавлении протестов в Портленде".

Между тем

Начальник аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что генеральный прокурор США Уильям Барр и исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вольф работают над разработкой дополнительных мер, которые администрация может предпринять для борьбы с беспорядками. Ожидается, что указ расширит новую инициативу министерства юстиции США, которая позволяет направить сотрудников федеральных силовых структур в города, где протестуют против властей. По оценке экспертов, тем самым Дональд Трамп хочет показать, что намерен сделать лозунг "Закон и порядок" центральным в своей избирательной кампании.