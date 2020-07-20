Улицы в Сиэтле и Портленде снова стали ареной боевых действий

Бунтовщики в Сиэтле, штат Вашингтон, разбивали витрины и грабили магазины, сообщает Fox News. В полиции заявили, что в одном из участков начался пожар, после того, как в него бросили бутылки с зажигательной смесью, один офицер был госпитализирован.
Демонстрация началась примерно в три часа дня на пересечении Третьей авеню и Пайн-стрит. Толпа заблокировала перекресток. Манифестанты бросали камни, бутылки и другие предметы в стражей порядка. Затем протестующие покинули парк Уэстлейк и направились к зданию муниципального суда, "оставляя после себя следы разрушения имущества". "Это преступные действия, а не мирные протесты", - заявили в полиции Сиэтла.
Подобные стычки манифестантов и представителей силовых структур произошли в Портленде, штат Орегон, где протестные акции продолжаются уже более 50 дней. Заместитель начальника полиции Портленда Крис Дэвис обвинил в происходящем небольшую группу людей с "криминальными" наклонностями, которые "мотивированы анархистской идеологией".
После ночи насилия в Портленде, когда бунтовщики подожгли здание полицейской профсоюзной ассоциации, а офицеры применили слезоточивый газ против группы "Женщины в белом", глава Белого дома Дональд Трамп и мэр Портленда Тед Уилер обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга, выясняя, кто виноват в эскалации беспорядков, сообщает Reuters.
В воскресенье Трамп осудил протесты в Портленде и насилие в городах, управляемых демократами. По его словам, чиновники утратили контроль над происходящим.
"Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей", - написал Трамп в Twitter.
В интервью "Fox News Sunday" президент объяснил рост насилия в таких городах, как Чикаго и Нью-Йорк, тем, что эти города контролируются демократами, которые "либерально управляют мегаполисами".
На минувшей неделе федеральные сотрудники правоохранительных органов, направленные в Портленд по распоряжению Трампа, стали задерживать и помещать в машины без опознавательных знаков десятки манифестантов. Мэр города заявил в воскресенье, что федеральные власти резко обострили ситуацию. "Их присутствие здесь фактически ведет к большему насилию и большему количеству вандализма, - сказал Уилер в эфире CNN. - Это совсем не помогает разрешению ситуации. Они не нужны здесь. Мы не просили их приезжать сюда. На самом деле, мы хотим, чтобы они ушли".
Уилер и губернатор Орегона Кейт Браун, оба демократы, назвали эти действия злоупотреблением властью со стороны федерального правительства, и штат подал в суд на американские силовые ведомства. И губернатор, и мэр Портленда сказали в интервью NPR, что действия администрации - не что иное, как политический театр, призванный помочь Трампу переизбраться на второй срок осенью. "Администрация Трампа должна прекратить играть в политику с жизнями людей, - сказал Браун. - У нас нет секретной полиции в этой стране. Это не диктатура. И Трампу нужно убрать своих офицеров с улиц".
Стало известно, что 19 июля демократы в конгрессе США потребовали провести внутреннее расследование на предмет того, "злоупотребляли ли органы юстиции и национальной безопасности своими полномочиями при подавлении протестов в Портленде".
Между тем
Начальник аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что генеральный прокурор США Уильям Барр и исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вольф работают над разработкой дополнительных мер, которые администрация может предпринять для борьбы с беспорядками. Ожидается, что указ расширит новую инициативу министерства юстиции США, которая позволяет направить сотрудников федеральных силовых структур в города, где протестуют против властей. По оценке экспертов, тем самым Дональд Трамп хочет показать, что намерен сделать лозунг "Закон и порядок" центральным в своей избирательной кампании.
We are trying to help Portland, not hurt it. Their leadership has, for months, lost control of the anarchists and agitators. They are missing in action. We must protect Federal property, AND OUR PEOPLE. These were not merely protesters, these are the real deal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020