Ну кто с ним не знаком? Он был все время рядом. То на книжной полке. То в телевизоре или на киноэкране. Каким мы знали доктора Айболита? А какими помнили Элли, Тотошку и Страшилу из "Волшебника Изумрудного города"? А Чиполлино или Васю Куролесова? Наконец, Дядю Федора и кота Матроскина из "Простоквашина"? Такими, какими их увидел Чижиков. Какими он придумал их, нарисовал и подарил всем нам. А память детства - это с нами на всю жизнь.

Виктор Чижиков всегда был рад гостям. Может, и поэтому его рисунки такие дружелюбные и добрые. Фото: РИА Новости

В понедельник пришло печальное известие. Скончался Виктор Чижиков. Ушел из жизни любимый художник нашего детства. Тот, кто был все время рядом - даже тогда, когда мы не задумывались, не вспоминали именно о нем. Да много ли мы, читатели и зрители, знали про него?

Чуть ли не 70 лет назад, в 1952 году, в газете "Жилищный работник" появилась его первая карикатура. Потом были журналы "Крокодил", "Мурзилка", "Веселые картинки" и вполне серьезный - "Вокруг света". А в 1980-м появился и его - нет, наш, конечно, наш, - олимпийский Мишка. Тот, со слезой, бегущей по щеке. Мишка остался в памяти - живой, настоящий и очень добрый, как и все герои Чижикова. Он же и сам был таким же - добрым, открытым и очень скромным.

Трудно представить, сколько труда, бессонных ночей и сомнений скрывали все его "веселые картинки". Сам Виктор Александрович сравнивал свою работу с трудом отшельника. Сидит художник в своем кабинете, творит в компании безмолвного автора и мучительно рождающегося героя - и всей душой не принимает, протестует против этого уединения. Ни разу в жизни он не отказался от общения с читателями и зрителями - если звали, обязательно приходил на все встречи. Чуть больше полугода назад на юбилее Российской государственной детской библиотеки он больше часа раздавал автографы. А потом - спрятавшись в укромном уголке - долго приходил в себя. Но как иначе? Не мог он отказать - тем, кто смотрел на него такими влюбленными глазами.

Что нужно для того, чтобы стать хорошим художником? Чижиков просто отвечал: "Очень хорошо помнить свое детство надо. Я помню очень многое, и мне интересно это вспоминать. Еще желательно быть добрым. Потому что есть художники - такие злюки, что не могут наскрести добра на детскую книжку. А вообще - это врожденное, тут не научишь ничему. Как меня математике так научить и не смогли".

Готов был часами рассказывать о своем военном детстве и удивительных людях, которые его окружали. О библиотеке в подвале дома, где они с мамой прятались от бомбежек. О первых рисунках, которые нарисовал в два года и которые чудом сохранил его отец. О своем знакомстве с Кукрыниксами, которые сумели выискать талантливого Витю среди бесчисленного множества юных дарований.

За этого доктора Айболита художник получил почетный диплом Ханса Кристиана Андерсена. Фото: РИА Новости

Кукрыниксы вспоминали: "В начале пятидесятых годов на пороге нашей мастерской появился юноша с большим чемоданом в руках. Это был ученик девятого класса Витя Чижиков. Он открыл свой чемодан, и мы увидели, что он набит карикатурами..." Они помогли когда-то юному дарованию поступить в Полиграфический институт. Эту историю он вспоминал потом в своей мемуарной книге "Чижиков. Мои истории. О художниках книги. О себе".

Он и про Мишку вспоминал все время. Как появился на свет олимпийский символ, знаменитый на весь мир. "Я стоял на балконе и смотрел на небо: был полон сомнений, вспоминал, как меня обижали и всякое такое. И подумал: "Хорошо бы прошел мой олимпийский Мишка!" - вспоминал он тот вечер, когда комиссия должна была из сотен претендентов выбрать одного. И комиссия оказалась правильной. Выбрала чижиковского Мишку - не похожего ни на одного из тысячи других медведей.

Он улетел - но он же остается с нами?

Из интервью Виктора Чижикова "РГ"

Какого своего героя вы любите больше всего?

Виктор Чижиков: Самые любимые герои - Петя и Потап, потому что я их сам придумал. Японцы попросили сделать иллюстрации к "Вершкам и Корешкам" - это такая русская народная сказка. Я сделал, они напечатали. Потом японцы звонят и говорят: "Мы напечатали, пишите продолжение и рисуйте". Я сказал, что у нас вообще-то не принято писать продолжение русских сказок. А потом решил так: чтобы не было повтора, придумал, что в новой книжке будут действовать внук медведя и внук мужика. Так появились Петя и Потап.

Через пять лет я по просьбе японцев написал еще продолжение и нарисовал. Третья книжка называлась "Петя спасает Потапа". Получилась трилогия: начинается с русской народной сказки, а заканчивается уже моими - как все думают, тоже народными.

А есть нелюбимые герои, которых сложнее всего было рисовать?

Виктор Чижиков: Я змей не люблю рисовать. Они есть красивые, а я же люблю выдумывать все, могу придумать любой узор, - но змеи мне не нравятся. Хотя, конечно, в "Волшебнике Изумрудного города" я рисую злую волшебницу Гингему со змеями, совами, нагнетаю страхи разные... А вообще я люблю Чехова.

Были книжки, которые вы отказывались иллюстрировать?

Виктор Чижиков: Конечно. Предположим, битву 1812 года, Наполеона надо рисовать, на черта он мне нужен? Я лучше возьму Петю и Потапа нарисую. Драматизм возникает не обязательно на поле брани. Он может возникнуть и во взаимоотношении двух гномов, да еще какой. Гномы могут поднять такой скандал у себя где-то под пеньком в лесу! Это же интересней рисовать.

Подготовили Наталья Лебедева, Анастасия Скорондаева, Дмитрий Шеваров