Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

Не стало популярного телеведущего, кандидата географических наук Александра Беляева. В пресс-службе телеканала НТВ "РГ" подтвердили, что Александр Вадимович скончался в реанимации одной из больниц, не справившись с тяжелой болезнью. Ему было всего 71 год.

Ни для кого не секрет, что Александр Беляев в последние годы боролся с онкологическим заболеванием. О своем диагнозе он рассказал сам в 2018 году программе "Однажды".

Александр Вадимович не скрывал, что даже одна поездка в неделю в "Останкино" ужасно его выматывает. Несмотря на усталость от болезни, он никому не доверял писать тексты к своим эфирам и продолжал работать, пока хватало сил.