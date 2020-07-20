Устраивать азартные игры разрешат только несудимым

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к организаторам лотерей.

Так, не только оператором лотереи, но и организатором азартных игр после вступления закона в силу не сможет выступать юрлицо, учредителями, участниками или бенефициарными владельцами которого являются лица с неснятой или непогашенной судимостью (за преступления в сфере экономики, против госвласти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие). Такие же требования будут предъявляться к физическому лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа оператора лотереи или организатора азартных игр.

Операторы лотерей и организаторы азартных игр обязаны будут предоставлять органам власти сведения о своих владельцах и учредителях.

Запрещается выступать организаторами азартных игр и лотерей организациям, зарегистрированным в оффшорных зонах. Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования.