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20.07.2020 13:12
Рубрика: Власть

В Госдуме готовят законопроект с "советскими" нормами для учителей

Текст: Ксения Колесникова

Депутаты в Госдуме работают над несколькими законопроектами, которые призваны повысить статус педагога и закрепить в законодательстве часть тех льгот, которые учителя имели в советское время. Так, предлагается обеспечить педагогов удлиненным отпуском, закрепить в законодательстве их право на досрочную пенсию после 25 лет работы в школе и установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина (КПРФ).

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Изменения планируется внести в ФЗ "Об образовании" и ряд других законов.

- В советский период все педагогические работники пользовались правом на удлиненный отпуск в 56 календарных дней или 48 рабочих, - рассказал Олег Смолин информагентству. - Мы предлагаем вернуться к тому, что педагоги когда-то имели. Летний период это вполне позволяет.

По его словам, удлиненный отпуск повысит качество работы учителей. Он есть и сегодня, но для разных категорий педагогических работников установлена разная продолжительность отпуска.

Еще один вопрос, который планируют решить депутаты с помощью нового законопроекта, - снижение нагрузки на учителей. Депутаты хотят исправить соотношение базового оклада и различных надбавок в структуре зарплаты учителя.

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- Базовый оклад педагогического работника, то есть его зарплата за 18 учебных часов, должна быть не менее 70% от средней заработной платы по региону, - подчеркнул Олег Смолин. - Это означает, что работая чуть больше чем на ставку, учитель действительно сможет получать зарплату на уровне средней по региону. Но не за две ставки, как это подчас происходит сейчас.

Если данная норма будет прописана в законе, она станет обязательной к исполнению. А пока, по словам депутата, в одних регионах учителя получают почти в пять раз меньше, чем в других.

- Мы подготовили еще один проект о внесении изменений в пенсионный закон. Предлагаем вернуться к положению, согласно которому при 25-летнем стаже педагогические работники получают право на досрочную пенсию, - сказал Олег Смолин.

По его словам, право досрочного выхода на пенсию было введено в советское время. Главная причина: работа учителя приводит к быстрому эмоциональному выгоранию. Внесение законопроектов в Госдуму запланировано на сентябрь 2020 года.

Власть Работа власти Общество Образование Законодательная власть Госдума Реформа образования

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