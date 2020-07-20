В Госдуме обсудили законопроект об обороте электронных сигарет

Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрел предложения и замечания, поступившие на проект закона о регулировании оборота электронных сигарет. На заседании была озвучена позиция Главного правового управления администрации президента (ГПУ). Оно уже в третий раз попросило депутатов убрать из текста нормы, относящиеся к техническому регулированию никотиносодержащих продуктов.

Проект поправок в Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (ФЗ-15) в первом чтении был принят в декабре 2019 года. С тех пор поступило более 120 замечаний. Это потребовало повторной экспертизы от ГПУ, которая была проведена совместно с Экспертным управлением президента РФ.

В своем очередном отзыве ГПУ отмечает, что в новом тексте учтена часть ранее высказанных замечаний. Например, в нем предусмотрен запрет на продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Однако эксперты вновь усомнились в обоснованности включения в законопроект норм технического регулирования нетабачной никотиносодержащей продукции.

Эта сфера выведена в самостоятельную подотрасль законодательства большинства экономически развитых стран, включая РФ. Так, Закон №184-ФЗ гласит, что обязательные для исполнения требования к объектам техрегулирования устанавливаются техническими регламентами. Разработкой единого техрегламента для электронных средств доставки никотина (ЭСДН) уже занялись страны ЕАЭС. Он может появиться в 2023 году.

ГПУ напомнило о том, что предметом регулирования ФЗ-15 изначально были ограничения и запреты в отношении оборота и использования табачной продукции. Их ввели для охраны здоровья граждан, а не для установления требований к самой продукции. Последнее регулирует специальный документ - "табачный" техрегламент.

Было бы логично, если бы такой же документ получили электронные сигареты. Однако некоторые ратуют за сохранение в законопроекте норм техрегулирования, устанавливающих обязательные требования к никотиносодержащей продукции. В ГПУ к этой идее относятся скептически и считают, что такой подход может скорректировать и цели ФЗ-15, и его концепцию. Возникнет риск, что приоритетом закона станет уже не охрана здоровья, а надзор за производителями.

Также ГПУ предлагает убрать из законопроекта пункт, запрещающий с 1 июля 2023 года оборот никотиносодержащей продукции, к которой не установлены обязательные требования безопасности. Эту позицию разделяют ФАС и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. ГПУ предложило предусмотреть введение такого запрета не с конкретной календарной даты, а "с даты вступления в силу Технического регламента на никотиносодержащую продукцию" - документа, разработкой которого совместно занимаются страны ЕАЭС.

Управление обратило внимание и на то, что "по представленной редакции законопроекта сохраняются существенные замечания содержательного и редакционного характера, высказанные Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)", а также получены замечания, отзывы и предложения Института региональных проблем (ИРП).

Буквально в июне ИРП провел научную онлайн-конференцию "Специфика никотиносодержащей продукции: взгляд мировой науки". Она была посвящена регулированию уровня содержания никотина в жидкостях для ЭСДН. Главным докладчиком выступил профессор Константинос Фарсалинос, ведущий исследователь греческого Центра кардиохирургии Онассиса. Он является соавтором более 90 международных научных работ о снижении вреда от курения, в том числе с помощью ЭСДН.

Участники дискуссии отметили, что единого подхода в мире нет, поскольку нет единого мнения об идентичной вредности электронных и обычных сигарет. В США и Новой Зеландии законодательство не предусматривает ограничений, в Канаде рекомендуемый порог установлен в размере 66 мг/мл никотина в жидкости. В Евросоюзе действует техрегламент с порогом в 20 мг/мл.

Однако, как следует из пресс-релиза ИРП по итогам конференции, оказалось, что "эта мера была принята в результате ошибочного толкования исследований европейских ученых". По мнению профессора Фарсалиноса, еврочиновники ориентировались на содержание никотина в жидкости ЭСДН, а не на данные о его усвоении в организме.

На ошибку Европейской комиссии в своем письменном обращении указали несколько ведущих врачей и исследователей из Евросоюза и США. Результатом стало то, что на 2021 год уже запланирован пересмотр европейского техрегламента.

Исследователи говорят, что если цель регулирования ЭСДН заключается в том, чтобы "отучить" человека от курения обычных сигарет, то необходимо установить для электронных устройств адекватную дозу содержания никотина в жидкости. В качестве примера они называют порог, установленный в Канаде.

"Концентрация в 5% от объема жидкости (около 60 мг/мл) примерно соответствует уровню доставки, который обеспечивает одна обычная сигарета с 1 миллиграммом никотина в дыме", - уточнил в ходе конференции профессор Фарсалинос.

По его словам, чтобы достоверно выяснить, снижается ли уровень вреда от электронных сигарет, может потребоваться 20-30 лет наблюдений. Но медики уже и сегодня высказываются на этот счет. Вероятно, при обсуждении законопроекта стоит прислушаться к их мнению, а также учесть данные исследований, проведенных за последние годы.

В целом ГПУ вынесло заключение о том, что представленный Комитетом по охране здоровья законопроект может быть рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении, но с учетом замечаний, высказанных как этим управлением, так и РССП и Институтом региональных проблем.