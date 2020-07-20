В Госдуму внесен проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с населения.

Законопроект позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате таких займов, в частности, оградить их от разных угроз.

Штрафы для кредитных организаций и представляющих их интересы лиц будут повышены. Для должностных лиц он составит от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, а для юридических лиц - от 50 до 500 тысяч рублей.

Рассматривать такие административные дела будет Федеральная служба судебных приставов, которую наделят необходимыми полномочиями.