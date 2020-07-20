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20.07.2020 10:28
Рубрика: Digital

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей

Текст: Александр Проценко
Очередная утечка персональных сведений: в интернете обнаружились данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых могут быть как минимум десятки тысяч россиян. По мнению экспертов, столь масштабная утечка показала незащищенность сервисов, обещавших анонимность в интернете. Как сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследовательскую группу организации vpnMentor, Нынешняя ситуация грозит как массовыми спам-рассылками, так и к шантажом пользователей, чьи данные уже начали "гулять" по интернету.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

VPN-сервисами (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) и другими средствами получения доступа к сайтам, доступ к которым на территории страны ограничен, пользуются примерно 34% россиян. По неполным данным, 8% делают это регулярно, 12% - время от времени и 15% - редко. В зависимости от того, каким именно приложением пользуются посетители таких сайтов, на незащищенном сервере могут оказаться их электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.

Фото: iStock
Стали известны масштабы атаки хакеров на Twitter

По мнению руководителя группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Ильи Шаленкова, такими приложениями пользуются в основном плохо разбирающиеся в технических вопросах люди, которым нужно получить доступ к заблокированным сайтам или бесплатно сменить IP-адрес, чтобы, например, зарегистрировать несколько учетных записей в игре или накрутить голосование. По его словам, бесплатные VPN-решения обеспечивают минимальный уровень анонимности и защищенности сетевого трафика.

"Но платежные ссылки на аккаунт PayPal могут использоваться для фишинга, а e-mail и пароли - для взлома других ресурсов, где пользователи зарегистрировались с теми же данными. Кроме того, логи активности, попав в руки злоумышленников, могут применяться для шантажа клиентов VPN-сервисов, так как их анализ позволит установить посещение им сайтов запрещенной тематики",- считает основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

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