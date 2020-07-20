В Израиле одобрили соглашение с Грецией и Кипром по строительству газопровода

Правительство Израиля ратифицировало рамочное соглашение с Грецией и Кипром по сооружению Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed pipeline). Как напоминают местные СМИ, оно было подписано министрами энергетики трех стран еще в январе, однако должно было получить одобрение и правительств. Сегодня кабмин Израиля дал свое добро этому проекту, теперь документ должен получить одобрение регулирующих органов и парламента.

"Утверждение правительством рамочного соглашения о прокладке газопровода между Израилем и Европой является историческим шагом на пути к тому, чтобы Израиль стал страной-экспортером энергоресурсов", - заявил министр энергетики Юваль Штайниц.

В Греции это соглашение было ратифицировано еще в мае, на Кипре - на прошлой неделе.

Проект предполагает строительство газопровода стоимостью 6 млрд евро, протяженностью 1900 км и мощностью не менее 10 млрд куб. м газа в год. Он свяжет шельфовые месторождения Кипра и Израиля с Грецией. Еще одним участником проекта может стать Италия.

Если не возникнет осложнений, газопровод будет построен к 2025 году.