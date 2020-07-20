Новости

Более 100 россиян покинули Японию вывозным рейсом 12:50
Семь сотрудников администрации Ялты госпитализированы с коронавирусом 12:50
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих" 12:49
В московской квартире найдено тело убитой преподавательницы ВГИКа 12:39
Число летальных исходов от коронавируса в Японии достигло тысячи 12:38
В России подготовят магистров для школьных технологических кружков 12:35
Шесть регионов получат средства на ликвидацию несанкционированных свалок 12:33
Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Беларуси 12:33
"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре 12:29
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич 12:22
В Подмосковье водитель обстрелял оператора камеры контроля за скоростью 12:19
СМИ: Джессика Бил секретно родила Джастину Тимберлейку сына 12:11
В Москве Росгвардия взяла под контроль 310 тысяч владельцев оружия 12:07
Абрамченко: В России с начала года произошло более 9 тысяч лесных пожаров 12:04
Актер из "Кровавого понедельника" Харума Миура покончил с собой 12:00
ВЦИОМ: Три четверти россиян доверяют ученым 11:56
Лавров проведет во вторник переговоры с главой МИД Ирана 11:55
Умер писатель и сценарист Хуан Марсе 11:52
12 школьников победили в конкурсе "Мой первый бизнес" 11:50
Во Франкфурте пять полицейских ранены во время беспорядков 11:47
Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика" Филлис Сомервиль 11:47
В Осетии с 21 июля снимут ряд ограничений по коронавирусу 11:43
Новосибирск признали самым криминальным городом России 11:38
На Урале площадь пожара в заповедном лесу достигла 5,7 гектара 11:30
В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось почти на 46% за месяц 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 12:07
Рубрика: Происшествия

В Москве Росгвардия взяла под контроль 310 тысяч владельцев оружия

Текст: Михаил Фалалеев

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве - начальник ЦЛРР полковник полиции Вадим Медведев рассказал, что в сложных санитарно-эпидемиологических условиях подразделения оказывали большинство государственных услуг в области оборота гражданского оружия в электронном виде.

Фото: Олеся Курпяева
Охотничьи ружья разрешат передавать в аренду

Он сообщил, что московские подразделения лицензионно-разрешительной работы обеспечивают контроль за 310 тыс. владельцев оружия, в пользовании которых находится около 660 тыс. единиц оружия. Из них 108 тыс. единиц гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, 344 единицы гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного, 139 тыс. единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения, 57 тыс. единиц газовых пистолетов и револьверов, а также 1 тыс. единиц гражданского пневматического оружия.

Обеспечивается контроль за 43-мя юридическими лицами, имеющими лицензии на осуществление работ или услуг по торговле, хранению оружия и боеприпасов к ним. На учете числится более 3 тыс. частных охранных организаций.

Фото: Reuters
Росгвардия продлила сроки регистрации гражданского оружия

За полгода сотрудниками столичного Центра лицензионно-разрешительной работы проведено свыше 91 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено более 5 тыс. нарушений установленных правил оборота оружия, к административной ответственности привлечены все нарушители.

С начала года в подразделения ЛЛР поступило около 75 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, из которых более 69 тыс. заявлений поступило с Единого портала государственных услуг.

Количество положительных отзывов составило 99,85 процента.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия Все о личном и служебном оружии

Главное сегодня

Академик Гинцбург опроверг тайную вакцинацию представителей элиты от COVID-19
Абрамченко: В России с начала года произошло более 9 тысяч лесных пожаров
На сайте Минобороны открыли специальный раздел ко Дню ВМФ
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей
Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты