В Москве Росгвардия взяла под контроль 310 тысяч владельцев оружия

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве - начальник ЦЛРР полковник полиции Вадим Медведев рассказал, что в сложных санитарно-эпидемиологических условиях подразделения оказывали большинство государственных услуг в области оборота гражданского оружия в электронном виде.

Он сообщил, что московские подразделения лицензионно-разрешительной работы обеспечивают контроль за 310 тыс. владельцев оружия, в пользовании которых находится около 660 тыс. единиц оружия. Из них 108 тыс. единиц гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, 344 единицы гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного, 139 тыс. единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения, 57 тыс. единиц газовых пистолетов и револьверов, а также 1 тыс. единиц гражданского пневматического оружия.

Обеспечивается контроль за 43-мя юридическими лицами, имеющими лицензии на осуществление работ или услуг по торговле, хранению оружия и боеприпасов к ним. На учете числится более 3 тыс. частных охранных организаций.

За полгода сотрудниками столичного Центра лицензионно-разрешительной работы проведено свыше 91 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено более 5 тыс. нарушений установленных правил оборота оружия, к административной ответственности привлечены все нарушители.

С начала года в подразделения ЛЛР поступило около 75 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, из которых более 69 тыс. заявлений поступило с Единого портала государственных услуг.

Количество положительных отзывов составило 99,85 процента.