В Пенсионном фонде рассказали, как распорядиться маткапиталом через банк

Одобрены первые 800 заявлений на распоряжение материнским капиталом через банки, сообщили в Пенсионном фонде.

"К настоящему времени территориальные управления ПФР приняли из банков более тысячи заявлений на распоряжение средствами материнского капитала, по 800 из которых средства уже перечислены семьям", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пенсионном фонде напомнили, что с 15 апреля семьям стало легче потратить средства маткапитала на оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий, подчеркнув, что сегодня это самое востребованное направление программы, на которое приходится 59,23% всех заявлений.

Теперь с сертификатом можно сразу обратиться в банк, где вместе с оформлением кредита подается заявление о погашении материнским капиталом долга и процентов по кредиту, либо уплате первого взноса. Получается, вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд, как было ранее - семье достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам. Для этого отделениями Пенсионного фонда России по всей стране были заключены соглашения об информационном обмене с банками, которые обладают разветвленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой. Всего в списке более сорока наименований банков, а соглашения об информационном обмене заключены с 580 филиалами. Среди кредитных организаций, принимающих заявления по МСК - Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Открытие, Газпромбанк и многие другие.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ПФ, благодаря достигнутым договоренностям семьи могут обратиться за распоряжением материнского капитала напрямую в банки практически во всех российских регионах.