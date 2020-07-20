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20.07.2020 13:41
Рубрика: Происшествия

В подмосковных Люберцах изъяли почти килограмм героина

Текст: Михаил Фалалеев

Трех подозрительных мужчин заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Люберецкое". Мужчины стояли возле машин и, заметив полицейских, попытались избавиться от пакетов, находившихся у них в руках.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что полицейские досмотрели этих людей и машины и обнаружили 4 больших пакета с 800 свертками. В салоне одного из автомобилей находились электронные весы, фольга, фасовочные пакеты и клейкая лента - полный "набор наркоторговца".

Действительно, химическое исследование части свертков установило, что в них находится наркотическое средство - героин. Общий вес наркотиков - 990 граммов.

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Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств были задержаны. Ими оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 23 лет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Люберецкий городской судом Московской области в отношении подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Правительство МВД Борьба с наркотиками

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