В правительстве предложили системные меры по борьбе с лесными пожарами

В ряде регионов Дальнего Востока и Сибири из-за лесных пожаров складывается сложная обстановка. В отдельных субъектах Федерации введен режим чрезвычайной ситуации. Правительство принимает системные меры для борьбы с огнем. Благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб угроза населению и объектам экономики отсутствует, отмечают в кабмине.

В понедельник на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с его заместителями вице-премьер Виктория Абрамченко представила доклад об оперативной обстановке с лесными пожарами. Ситуацию она оценила как достаточно напряженную. Пожароопасный сезон из-за аномально теплой, малоснежной зимы и сухой весны стартовал рано - первые лесные пожары отмечали уже в январе. Впервые за всю историю космического мониторинга в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом.

"С начала года огнем пройдено 1,2 миллиона гектаров. Возникло в общей сложности более 9 тысяч лесных пожаров", - рассказала вице-премьер. В то же время на текущий момент площадь пожаров на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Горит в основном Дальний Восток, где зафиксировано 80 процентов всех лесных пожаров.

В масштабах всей страны в 19 регионах ведется работа по тушению 155 пожаров на площади 33 тысячи гектаров. Привлечено 5500 человек личного состава, около 900 единиц техники. "Благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб угроза жизни людей и объектам экономики отсутствует", - заявила Абрамченко.

Правительство принимает системные меры для снижения масштабов лесных пожаров и повышения эффективности борьбы с ними. Так, на 92 миллиона гектаров сократили зоны контроля, в которых возгорание можно не тушить. "Это те самые зоны контроля, которые стали причиной возникновения больших и тяжелых пожаров в прошлом году на территории Красноярского края", - подчеркнула вице-премьер. В рамках национального проекта "Экология" в регионы поставлено более 15 тысяч единиц современной лесопожарной техники. В этом году на мероприятия по борьбе с лесными пожарами правительство предусмотрело регионам 6,2 миллиарда рублей, и все они доведены на места.

Пожароопасный сезон из-за аномально теплой, малоснежной зимы и сухой весны стартовал рано

Виктория Абрамченко попросила поддержать два предложения. Во-первых, определить подразделения МЧС России единственными исполнителями работ по авиационной доставке сил и средств "Авиалесоохраны". Во-вторых, обеспечить бесплатным питанием и водой людей, которые непосредственно задействованы на тушении лесных пожаров. "Эти люди рискуют своей жизнью и здоровьем в борьбе со стихией", - напомнила вице-премьер.

Михаил Мишустин дал распоряжение аппарату правительства оперативно подготовить все необходимые документы.

В экологическом нацпроекте также предусмотрены мероприятия по сокращению накопленного экологического ущерба, в том числе ликвидация росших годами свалок. Более 3,5 миллиарда рублей правительство направит в течение трех лет в шесть регионов страны на ликвидацию мусорных полигонов. Свыше одного миллиарда будет переведено до конца года. "Это позволит рекультивировать крупные несанкционированные мусорные свалки и полигоны в республиках Татарстан, Северная Осетия, в Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях", - отметил глава кабмина.

Он напомнил, что аналогичная работа ведется в Московской области, где готовятся к рекультивации четыре крупных мусорных полигона, и в рамках федерального проекта "Чистая страна" на это заложено более 2,5 миллиарда рублей.

- Мы будем продолжать такую работу по всей стране, - заверил премьер-министр. - Это важно и для благополучия людей, и для улучшения экологической ситуации в целом.

Мишустин в ходе совещания объявил о новых мерах поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Подписано постановление, дающее аграриям, чьи сезонные виды деятельности включены в специальный перечень, право на отсрочку или рассрочку по налоговым платежам при условии, что половина их дохода получена от этих сезонных работ. "В обновленный документ помимо участия в уборке урожая вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций", - отметил глава кабинета министров.

Аграрии также получат возможность отсрочить платежи по льготным кредитам. "В первую очередь речь идет о краткосрочных - до одного года - льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году", - пояснил Мишустин. Такие займы можно будет продлить и получить отсрочку платежей по начисленным процентам. На нее могут рассчитывать и заемщики, получившие инвестиционный кредит.

- Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 миллиардов рублей, из которых уже в этом году будет направлено 4 миллиарда рублей и в следующем - еще 6 миллиардов за счет перераспределения бюджетных средств, - сказал премьер.