В России подготовят магистров для школьных технологических кружков

В Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) продолжается прием документов для поступления на магистерскую программу "Педагогика и психология проектной деятельности в образовании". Программа открыта в партнерстве с Кружковым движением Национальной технологической инициативы и Институтом Шифферса. В 2020 году на нее выделено 16 бюджетных мест.

Выпускники-магистранты смогут разрабатывать образовательные программы и проекты по тематикам Национальной технологической инициативы, создавать и руководить детскими технологическими кружками. Научный руководитель Кружкового движения НТИ Андрей Андрюшков отметил: одна из основных задач программы - подготовить инноваторов сферы образования, которые смогут участвовать в создании и развитии национальной сети технологических кружков.

- По поручению президента Ассоциация участников технологических кружков и Министерство просвещения РФ сейчас зарабатывают предложения по созданию национальной сети кружков, - рассказал Андрей Андрюшков. - Перед нами стоит задача дотянуться до каждого школьника, увлеченного технологиями, предоставить ему возможность собрать свою технологическую команду, исследовать и создавать новое. В ближайшие годы нам необходимо опираться на прошедших специальную подготовку педагогов, наставников, руководителей, и костяк этой команды сформируется именно в этой магистратуре.

Программа ориентирована не только на школьных учителей, педагогов дополнительного образования, но и на представителей других сфер, готовых работать в секторе технологического образования. Магистранты научатся работать с детскими и молодежными проектными командами как наставники, создавать и руководить детскими технологическими кружками, привлекать партнеров.

С магистрантами будут работать ведущие специалисты в области педагогики и психологии проектной деятельности. Запланированы стажировки в российских технологических компаниях-лидерах, которые разрабатывают и продвигают новые образовательные технологии.

Приемная комиссия МГППУ принимает документы до 27 июля. Вступительный экзамен на программу состоит из теоретического экзамена и творческого задания. Испытания будут проходить в конце июля-начале августа 2020 года в дистанционном формате.