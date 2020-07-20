В России появятся финансовые супермаркеты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". Это позволит создавать так называемые супермаркеты финансовых продуктов, что должно расширить доступ граждан к финансовым услугам.

С помощью таких интернет-платформ можно будет совершать сделки по предоставлению банковских и страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами и некоторые другие.

Совершить расчеты стороны сделки могут с помощью специального счета оператора такой платформы.