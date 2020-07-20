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20.07.2020 20:56
Рубрика: Власть

Судимся в Сети

Разрабатывается суперсервис "Правосудие онлайн"
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что планируется активно развивать электронные сервисы правосудия. Обмениваться с судами документами и даже участвовать в процессе можно будет через портал госуслуг.

Он напомнил, суды возобновляют работу в привычном режиме, обеспечивая при этом соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил.

Фото: REUTERS
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"Не допускается скопление сотрудников и посетителей суда в помещениях, является обязательным соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, нахождение в помещении суда разрешено только в масках и перчатках, в судах установлены обеззараживающие средства для обработки рук, на входе замеряется температура, - сказал Виктор Момотов. - Председателями судов предприняты меры по переводу сотрудников на дистанционный формат работы и гибкие графики".

При этом сама жизнь заставила более активно развивать IT-технологии. Сама возможность подавать электронные иски в суды общей юрисдикции появилась еще в 2017 году.

В 2019 году граждане и организации направили в суды 1,5 млн документов в электронном виде. С учетом вызванных пандемией ограничений данная возможность стала еще более актуальной и востребованной, отметил председатель Совета судей.

"Судам было рекомендовано в приоритетном порядке проводить судебные заседания с использованием систем видео-конференц-связи и веб-конференций, - рассказал Виктор Момотов. - Проведение судебных заседаний в дистанционном формате стало возможным благодаря новейшим коммуникационным технологиям, таким как Zoom, Skype, ВКС Винтео и другим. Имеющийся на сегодняшний день уровень оборудования судебных залов в России позволил судам с использованием систем видео-конференц-связи рассмотреть свыше 13 тысяч дел. Конечно, решены не все организационные и технологические проблемы, нами будет продолжена работа в этом направлении".

Всего в период введения на территории России наиболее жестких ограничений, связанных с введением режима "самоизоляции" с 19 марта по 11 мая текущего года, суды Российской Федерации рассмотрели свыше 3 миллионов 400 тысяч дел и материалов. В электронном виде в суды поступило 360 тысяч процессуальных документов. Также пользователи Интернета свыше 300 миллионов раз воспользовались ресурсом Государственной автоматизированной системы "Правосудие".

Фото: iStock
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"Дальнейшее развитие электронного правосудия является одной из приоритетных задач, стоящих перед судебной системой, - подчеркнул Виктор Момотов. - В России будет продолжена разработка суперсервиса "Правосудие онлайн", который будет способствовать формированию единого информационного пространства судов, доступности и открытости правосудия и, в частности, позволит перейти на электронный документооборот; распространить дистанционный формат подачи и получения судебных документов, а также дистанционное участие в судебном процессе".

В ближайшем будущем планируется расширять цифровизацию в повседневной судебной деятельности, совершенствовать процессуальное законодательство, регламентирующее применение систем видео-конференц-связи и веб-конференции.

Также требуется нормативное закрепление многих других технологических новаций, позволяющих ускорить судебный процесс и сделать его более эффективным.

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