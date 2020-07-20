Он напомнил, суды возобновляют работу в привычном режиме, обеспечивая при этом соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил.

"Не допускается скопление сотрудников и посетителей суда в помещениях, является обязательным соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, нахождение в помещении суда разрешено только в масках и перчатках, в судах установлены обеззараживающие средства для обработки рук, на входе замеряется температура, - сказал Виктор Момотов. - Председателями судов предприняты меры по переводу сотрудников на дистанционный формат работы и гибкие графики".

При этом сама жизнь заставила более активно развивать IT-технологии. Сама возможность подавать электронные иски в суды общей юрисдикции появилась еще в 2017 году.

В 2019 году граждане и организации направили в суды 1,5 млн документов в электронном виде. С учетом вызванных пандемией ограничений данная возможность стала еще более актуальной и востребованной, отметил председатель Совета судей.

"Судам было рекомендовано в приоритетном порядке проводить судебные заседания с использованием систем видео-конференц-связи и веб-конференций, - рассказал Виктор Момотов. - Проведение судебных заседаний в дистанционном формате стало возможным благодаря новейшим коммуникационным технологиям, таким как Zoom, Skype, ВКС Винтео и другим. Имеющийся на сегодняшний день уровень оборудования судебных залов в России позволил судам с использованием систем видео-конференц-связи рассмотреть свыше 13 тысяч дел. Конечно, решены не все организационные и технологические проблемы, нами будет продолжена работа в этом направлении".

Всего в период введения на территории России наиболее жестких ограничений, связанных с введением режима "самоизоляции" с 19 марта по 11 мая текущего года, суды Российской Федерации рассмотрели свыше 3 миллионов 400 тысяч дел и материалов. В электронном виде в суды поступило 360 тысяч процессуальных документов. Также пользователи Интернета свыше 300 миллионов раз воспользовались ресурсом Государственной автоматизированной системы "Правосудие".

"Дальнейшее развитие электронного правосудия является одной из приоритетных задач, стоящих перед судебной системой, - подчеркнул Виктор Момотов. - В России будет продолжена разработка суперсервиса "Правосудие онлайн", который будет способствовать формированию единого информационного пространства судов, доступности и открытости правосудия и, в частности, позволит перейти на электронный документооборот; распространить дистанционный формат подачи и получения судебных документов, а также дистанционное участие в судебном процессе".

В ближайшем будущем планируется расширять цифровизацию в повседневной судебной деятельности, совершенствовать процессуальное законодательство, регламентирующее применение систем видео-конференц-связи и веб-конференции.

Также требуется нормативное закрепление многих других технологических новаций, позволяющих ускорить судебный процесс и сделать его более эффективным.