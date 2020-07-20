В России снизился спрос на товары для отдыха

В связи с коронавирусом, а в некоторых регионах и капризами погоды в нынешнем июне в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха.

Так, по данным компании "Такском", продажи сланцев и шлепанцев в июне этого года по сравнению с таким же периодом 2019-го сократились на 32%. Однако средняя цена на эти товары выросла на 2% и составила 268 рублей. Парео в этом году покупали в четыре раза меньше, чем прошлым летом, но их средняя цена снизилась на 4% и составила 645 рублей. Популярность купальников снизилась на 58%, несмотря на то что цена упала на 22% по сравнению с прошлым июнем. В среднем купальник в этом июне стоил 920 рублей, добавили в компании "Такском". А пляжные шляпы стали стоить дороже на 5% (в среднем 551 рубль), хотя спрос на них сократился на 25%. При этом кепки стали покупать чаще - продажи выросли на 8%, средняя цена составила 458 рублей.

Заметное падение спроса аналитики фиксируют в сегменте солнцезащитной косметики. В частности, продажи солнцезащитного крема снизились на 33%, а цена выросла на 5% и в этом июне составила 489 рублей.

По мнению, основное влияние на падение спроса оказали пандемия коронавируса и связанный с этим срыв туристического сезона.

"Упал объем турпотока, - объясняет снижение спроса вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В июне по сравнению с прошлым годом - примерно на 70%. Естественно, сопутствующие товары пользовались меньшим спросом", - пояснил он, передает RT.