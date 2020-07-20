В Шереметьево можно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус

В аэропорту Шереметьево сегодня запускается пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус прилетающих и уезжающих пассажиров. Об этом сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вся процедура займет около часа, и это будет максимально достоверный результат, обещают в РФПИ.

Возможность, которую получают пассажиры, особенно актуальна в преддверии предстоящего открытия границ начала восстановления авиаперелетов между странами. "Тестирование будет доступно для всех категорий пассажиров с 20 июля 2020 года в здравпункте Терминала B (внутренние рейсы), начиная с 27 июля - в Терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста выдаются на русском и английском языках", - говорится в официальном сообщении РФПИ.

Система диагностики EMG, созданная при поддержке РФПИ, является одной из самых быстрых и точных в мире, она адаптирована как для стационарных, так и для не имеющих аналогов мобильных мини-лабораторий. Такая портативная система умещается в двух небольших чемоданах.

Экспресс-тестирование уже хорошо себя зарекомендовало. Так, с помощью таких тестов обследовались участники и гости Парада Победы 24 июня, в том числе, члены официальных делегаций.

"Международный аэропорт Шереметьево стал первым в мире аэропортом, который позволяет сдать самый быстрый и точный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, - комментирует глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Организация услуги тестирования пассажиров является первым шагом к созданию аэропортов с чистыми от коронавируса зонами. Такие воздушные хабы позволят восстановить авиационное сообщение между странами, возобновить туристические потоки, обеспечив безопасность пассажиров от вируса. Надеемся, что успешный опыт Шереметьево станет показательным для других крупных аэропортов по всему миру".