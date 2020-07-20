В Сирию прибыла партия книг на русском языке

Русская гуманитарная миссия (РГМ) доставила в Сирию книги на русском языке.

"На регулярной основе РГМ доставляет в Сирийскую Арабскую Республику предметы первой необходимости, лекарства, фильтры для воды, предназначенные для мирного населения, пострадавшего в ходе военных действий. Сегодня мы передаем художественную литературу", - сказано в Facebook организации.

Книги поступили в Дамасский университет, в Российский центр науки и культуры и в библиотеку школы Дахия Кудсая.

И это не первая акция по продвижению русского языка и культуры в арабскую страну. В 2017-2019 годы в Дамасском университете прошли курсы повышения квалификации по РКИ для преподавателей вузов и школьных учителей. Их организаторами выступили Русская гуманитарная миссии и Российский государственный гуманитарный университет при поддержке Минпросвещения РФ. Помимо лекций, которые были посвящены методам преподавания языков, а также обучению грамматике русского языка и чтению на уроках РКИ, курсы включали в себя разнообразные тренинги. По их окончании все слушатели получили сертификаты.

"Читаем русскую классику" - так назывался конкурс, который прошел в Русском центре Университета Дамаска. Он прошел онлайн: более 70 школьников из разных городов Сирии присылали свои видео с записью своей интерпретации великий произведений нашей литературы.

Уже в этом году миссия планирует оснастить класс русского языка школы Дахия Кудсая современным мультимедийным оборудованием и обеспечить учебно-методической литературой.

"Такие классы мы организовываем также на Балканах и в Средней Азии. Они становятся мини-центрами русского языка, в которых собираются не только дети, но и преподаватели. Это еще один шаг к укреплению мира и сотрудничества между нашими странами", - сообщает Facebook РГМ.