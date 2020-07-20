ВЦИОМ: Три четверти россиян доверяют ученым

Три четверти россиян доверяют ученым, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. Впрочем, полностью оценкам ученых доверяют только 12% россиян.

Среди наших сограждан есть и те, кто людям ученых профессий не доверяет, - их 16%.

Как сообщают в ВЦИОМ, доверие к ученым в России ослабло на фоне пандемии коронавируса, но все еще остается высоким. За последние 10 лет показатель абсолютного доверия упал более, чем в два раза (в 2010 году - 28% респондентов). А уровень недоверия вырос в столько же раз.

Почти половина россиян (49%) уверены, что наука приводит к истине (два года назад таких было 42%). Но в то же время почти каждый второй (51%) считает, что ученые о многом умалчивают (таких в 2018 года стало меньше на 8%).

Самой недоверчивой группой являются люди, которые не закончили среднюю школу (70%). В 2018 году их было 77%.

Всероссийский опрос был проведен 6 июля. Объем выборки составил 1 600 респондентов.