Верховный суд защитил права пациента коммерческой клиники

Важное разъяснение сделал Верховный суд РФ по спору о расчетах граждан за платные медицинские услуги. И хотя это решение касается конкретной клиники и конкретного пациента, толкование норм закона важно для всех граждан, у которых возникают вопросы по завышенному ценнику за обслуживание в коммерческих лечебных заведениях.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила решение своих коллег по спору пациентки с коммерческим лечебным заведением. Жительница Владивостока не согласилась с суммой, которую вынуждена была заплатить коммерческой больнице за операцию. Женщине сначала выставили счет в 168 600 рублей, и она его оплатила. Но потом сумма начала очень быстро расти, и в итоге с пациентки взяли 472 690 рублей.

Попытки вчерашней пациентки вернуть переплаченные деньги и бесконечные походы в больницу ничего не дали. Женщина просила предоставить ей смету на лечение, чтобы понять, за что она заплатила почти полмиллиона. Но клиника в переписку со вчерашней пациенткой вступать не стала и на ее просьбы даже не ответила. Тогда гражданка обратилась в суд. Попросила вернуть уплаченные сверх первоначальной цены деньги - 304 тысячи рублей - плюс оплатить моральный вред.

Сначала Первореченский районный суд Владивостока, а потом и Приморский краевой суд хором отказали истице в ее просьбе. Но вчерашняя пациентка не смирилась и обратилась в Верховный суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ее дело изучила и сказала, что женщина была совершенно права. По мнению Верховного суда, нарушения закона при рассмотрении этого дела были допущены как районным, так и краевым судом.

Вот что увидел в этом деле Верховный суд. Между нашей героиней и коммерческой фирмой, оказывающей медицинские услуги, был подписан договор о платных услугах. По договору гражданка обязалась оплатить фирме стоимость оказанных услуг. Перечень услуг по договору определялся "на основании устного или письменного запроса пациента и подтверждается его подписью". Общая сумма услуг - 472 690 рублей. Заявленная истцом переплата составила 304 090 рублей. Судя по договору в деле, окончательная стоимость определяется "после оказания услуги и согласно прейскуранту".

Пациентка просила предоставить ей смету на лечение, но клиника в переписку с ней вступать не стала

Фирма дважды оказывала услуги истице. Сначала в апреле, а потом спустя девять месяцев еще раз. В апреле общая стоимость услуг составила 257 291 рубль. В сумму вошли операция за те самые 168 600 рублей и "сопутствующее лечение" за 88 691 рубль - анализы, диагностика, пребывание в стационаре и приемы с консультациями.

Через девять месяцев женщина заплатила этой фирме за лечение еще 237 291 рубль. В своем иске гражданка ссылалась на то, что стоимость операции она оплатила, а то, что взяли с нее сверх выставленной суммы, - незаконные поборы. Истица сослалась в своих требованиях на закон "О защите прав потребителя".

Верховный суд свои разъяснения начал с закона "О защите прав потребителя". Этот закон регулирует отношения между потребителем товаров, работ или услуг и тем, кто их оказывает. Гражданин имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков, уменьшения цены выполненной работы. А еще потребитель вправе отказаться от выполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в прописанный в договоре срок недостатки не были устранены.

В нашем случае в иске гражданка указала, что из-за некачественной оказанной медицинской помощи ей потребовалась повторная операция.

Верховный суд напомнил коллегам про статью 198 Гражданского процессуального кодекса. В ней сказано, что в решении суда должны быть указаны выводы, которые следуют из установленных судом обстоятельств дела, мотивы, почему суд отверг одни доказательства и согласился с другими, и доводы в пользу принятого решения. В нашем споре местный суд написал в своем решении: истица не заявила, что коммерческая клиника оказала ей некачественные услуги. А еще районный суд сказал, что ценник на услуги не завышен. Про такой вывод Верховный суд сказал: "Его нельзя назвать правильным". Судебная коллегия по гражданским делам ВС подчеркнула: решение суда является обоснованным, если важные для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами.

Про такие доказательства сказано в статье 55 Гражданского процессуального кодекса. Это могут быть показания свидетелей, вещественные доказательства или заключения экспертов. В том же кодексе, но в другой статье - 79-й, записано следующее: "Если в процессе рассмотрения дела появятся вопросы, которые требуют специальных знаний или навыков, то нужно заключение эксперта, которое он сделает на основании проведенной экспертизы". В нашем споре суд даже не рассматривал возможность проведения экспертизы, когда истица доказывала, что ее плохо и некачественно лечили, поэтому она вынуждена была ложиться на повторную операцию и платить большие деньги.

Такое нарушение Верховный суд назвал существенным и нарушающим нормы права. Все принятые по этому делу решения Верховный суд отменил и потребовал пересмотреть спор еще раз, но с учетом его разъяснений.