Видео: Путин участвует в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Крым. Глава государства принимает участие в церемонии закладки российских боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
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