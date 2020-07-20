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20.07.2020 16:52
Рубрика: В мире

Власти Испании отказались от проведения в этом году парада 12 октября

Текст: Юрий Когалов

Власти Испании решили не проводить в этом году традиционный парад по случаю национального праздника, который отмечается 12 октября. Как передает агентство Europa Press, министерство обороны ограничится скоромной церемонией на площади возле королевского дворца в Мадриде.

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
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Как отметили в военном ведомстве, санитарные меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса, а также риск возникновения новых вспышек инфекции, делают невозможным проведение парада, в котором обычно принимают участие 3,5 тысячи человек и который вживую смотрят десятки тысяч жителей Мадрида. Однако совсем отказаться от празднования не представляется возможным. Поэтому 12 октября состоится скромная церемония с минимальным числом участников.

Обычно военнослужащие проходят строем по центральной улице Мадрида. Принимает парад король Испании.

Ранее в этом году в пиренейском королевстве уже отменили парад по случаю Дня вооруженных сил, который должен был пройти 30 мая в городе Уэска. Каждый год место его проведения переносится, исключение было сделано несколько лет назад из-за экономического кризиса, тогда мероприятие четыре года подряд проходило в Мадриде. В 2017 году традиция возродилась, тогда парад прошел в Гвадалахаре, затем в Логроньо, Севилье. Как отмечалось еще в апреле, совсем отказываться от празднования военные не собираются (ведь подготовка велась несколько месяцев), торжественное мероприятие состоится в Уэске, как только позволят обстоятельства. Однако пока такой возможности не представилось.

К тому же в последнее время практически по всей Испании регистрируются вспышки коронавируса. Более 750 случаев заболевания за последние сутки зафиксировано в Каталонии. В связи с этим власти регионов вводят ограничения на собрания, закрывают общественные места и просят людей по возможности оставаться дома и соблюдать санитарные требования.

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