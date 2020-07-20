Власти ОАЭ сообщили о первой арабской миссии к Марсу

Первый зонд ОАЭ запущен к Марсу из Японии. Ракета-носителя H-IIA с космическим зондом "Надежда", созданным арабскими инженерами, стартовала с японского острова Танэгасима. Трансляция велась в Twitter миссии.

"Запуск прошел 20 июля в 00:58 по московскому времени. Старт должен был состояться еще 15 июля, но из-за погодных условий его несколько раз переносили", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Согласно расчетам достигнуть Красной планеты космический зонд должен в 2021 году, когда Объединенные Арабские Эмираты будут отмечать 50-летие со дня основания государства.