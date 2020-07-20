Все больше европейских стран после первой волны снятия коронавирусных ограничений вводят новые меры, опасаясь роста заболеваемости. Так, власти Франции с понедельника обязали граждан повсеместно носить маски.

Если раньше это было обязательным в транспорте, теперь это требование коснулось всех без исключения общественных мест, даже на свежем воздухе. Полиция предупредила население, что в ближайшее время планируются массовые проверки и спецоперации по поиску нарушителей, которым грозит штраф в размере 135 евро.

"Эпидемиологическая ситуация во Франции после определенной стабилизации демонстрирует признаки ухудшения", - заявил AFP источник в Главном управлении здравоохранения Франции. Вместе с тем новые ограничения не стали сюрпризом, хотя их ввели раньше, чем ожидалось. Президент страны Эмманюэль Макрон еще 14 июля, отмечая День взятия Бастилии, высказал обеспокоенность в отношении второй волны коронавируса. В настоящее время эксперты не берутся назвать предполагаемые сроки, когда французы смогут вернуться к прежнему образу жизни. Как ожидается, эти меры останутся в силе, пока не начнется массовая вакцинация населения.

Примеру Франции готовы последовать и другие страны. Великобритания с 24 июля также вводит обязательное ношение масок в общественных местах.