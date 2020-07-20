Военные РФ и Турции провели рейд в провинции Эль-Хасака

Несмотря на провокации боевиков на севере Сирии, российская и турецкая военная полиция продолжают совместное патрулирование приграничных районов страны.

Очередной выезд они выполнили в провинции Эль-Хасака. "Было проверено пять населенных пунктов. Протяженность маршрута составила 55 километров", - сообщил офицер российского миротворческого центра Александр Казаков. После патрулирования представители командования российской и турецкой армий провели совещание, где обсудили район следующего рейда.

Казаков рассказал, что в ходе патрулирования колонну военных правоохранителей России и Турции сопровождали два наших вертолета Ми-8. Задача этого рейда состояла в том, чтобы убедиться: на территории вдоль границы Сирии с Турцией нет курдских отрядов самообороны. Именно такое условие зафиксировано в совместном меморандуме президентов Путина и Эрдогана.

После патрулирования военные провели совещание, где обсудили маршрут следующего совместного выезда.

Колонну военных сопровождали два наших вертолета Ми-8

Совместное патрулирование организовано в рамках меморандума, подписанного 22 октября прошлого года в Сочи президентами России и Турции. Кроме того, наши военные полицейские вместе с сирийскими пограничниками должны обеспечивать безопасность местного населения и следить за тем, чтобы выполнялось решение о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы Сирии с Турцией.