Volkswagen инвестирует в Китай более четырех миллиардов евро

В этом году Volkswagen China продолжит поступательную реализацию инвестиционного плана на территории континентального Китая, несмотря на проблемы, вызванные эпидемией COVID-19. Общий объем инвестиций Volkswagen и партнеров концерна в Китае превысит 4 миллиарда евро до конца этого года. По словам Штефана Вольфенштейна, пандемия COVID-19 повлияла на рыночную среду в этом году. Однако в первом полугодии показатели Volkswagen China были относительно неплохими. Китайское правительство в самом начале эпидемии приняло ряд мер по всей стране, чтобы облегчить экономическую нагрузку на предприятия, содействовало рыночной ликвидности, а также указало местным правительствам на меры, которые необходимо было принять для стимулирования потребления. В этом направлении были достигнуты значительные успехи.

Китай продолжает расширять открытие своего рынка и интенсифицирует инвестиционное сотрудничество с зарубежными компаниями, что дает Volkswagen China еще больше возможностей. Штефан Вольфенштейн сказал: "Мы уже сейчас можем непосредственно инвестировать в государственные предприятия, в частности в JAC (Jianghuai Automobile Group), и намерены нарастить долю в совместном предприятии JAC Volkswagen до 75 процентов. Кроме того, мы стали первым по величине акционером высокотехнологической компании Guoxuan High-tech Co., Ltd. Все это пойдет нам на пользу, и мы благодарим правительство Китая за открывающиеся возможности".

Штефан Вольфенштейн отметил, что Китай является главным в мире рынком автомобилей, работающих на новых источниках энергии. Концерн Volkswagen намерен и далее продвигать стратегию электрификации. По его словам, в Китае появилось большое количество инновационных предприятий с мощной конкурентоспособностью, которые занимают лидирующие позиции в высокотехнологической области. Речь идет об оборудовании интеллектуального интернета для автомобилей, интернете вещей, беспилотном вождении, искусственном интеллекте и т.д.

Китай активно продвигает техническое развитие и индустриальную революцию. "Очень рад, что в этом процессе принимает участие именно Volkswagen China. Мы надеемся, что сможем совместно развиваться с Китаем, в последующие 10 лет Китай будет занимать лидирующую позицию в большинстве областей автомобильной индустрии", - констатировал Штефан Вольфенштейн.