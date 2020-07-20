Врач назвал простой продукт, помогающий быстрее сжечь жир

Испанский диетолог Айтор Санчес, отвечая на распространенные вопросы читателей La Vanguardia, отметил, что яйца можно смело включить в рацион при похудении, и в принципе в здоровую диету.

При этом специалист объяснил, что яйца не имеют каких-то особенных свойств, связанных с похудением. Но потребление этого белкового продукта действительно связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения.

- Это правда, что увеличение потребления белка, особенно полученного от питательных продуктов, к которым относятся яйца, помогает надолго насытиться. Таким образом снижается общее потребление калорий, - отметил специалист. Айтор Санчес также посоветовал есть яйца на завтрак - белок и другие составляющие простого и доступного продукта помогают с утра "зарядить" организм необходимыми питательными веществами.