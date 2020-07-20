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20.07.2020 09:22
Рубрика: Общество

Врачи вернувшиеся к стандартному режиму работы провели 7 тысяч операций

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Врачи вернувшихся к стандартному режиму работы стационаров уже провели 7 тысяч операций. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Она рассказала: - 20 вернувшихся к стандартному режиму работы стационаров продолжают наращивать объемы оказания плановой помощи. В клиниках, которые возобновили прием плановых пациентов, уже проведено 7 тысяч операций. Сейчас плановая помощь для горожан доступна по всем медицинским профилям: хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология, гинекология и другим. Госпитализация осуществляется со строгим соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.

Напомню, на прошлой неделе к стандартному режиму работы вернулись больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница, филиал Центра дерматовенерологии и косметологии - Клиника имени Короленко на Косинской улице, а также Филиал №3 Центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице. Ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы №31, №17, №51, №29 имени Баумана, имени Плетнева, имени Спасокукоцкого, №1 имени Пирогова, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, туберкулезная больница имени Рабухина, а также госпитали для ветеранов войн №1, №2 и №3. За все время с момента обратного перепрофилирования стационаров для плановой и экстренной госпитализации на лечение в них поступило почти 20 тысяч пациентов.

Фото: Фото: iStock
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Медперсонал клиник, вернувшихся к плановой работе, прошел тестирование на коронавирус, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно.В соответствии с временным стандартом койки в палатах устанавливаются с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.

Госпитализация плановых пациентов проходит в условиях соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены - используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Прием пациентов осуществляется по записи с временным интервалом не менее 15 минут.

Проходят тестирование на коронавирус и пациенты. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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