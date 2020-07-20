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Выпущен смартфон Samsung дешевле 6000 рублей. Брать или нет?

Текст:   Антон Благовещенский
20.07.2020,  
12:20
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung представила сверхбюджетный смартфон Galaxy A01 Core. По своим характеристикам он будет еще проще, чем Galaxy A01. Стоимость последнего в России составляет менее 6000 рублей, соответственно, версия Core будет продаваться еще дешевле (хотя цена на нее не объявлена).

Фото: Samsung

Почему этот аппарат такой дешевый? Потому что его характеристики оставляют желать лучшего. Один гигабайт оперативной памяти, маломощный процессор, экран с разрешением 720p, 16/32 гигабайта постоянного хранилища.

Обзаводиться аппаратом с таким набором характеристик в 2020 году имеет смысл тем, кто просматривает в Сети простые странички и слушает музыку. Запустить тяжелое приложение смартфон сможет, но ждать от него скоростей не стоит - скорее всего, все процессы сильно затормозятся, и пользоваться аппаратом станет затруднительно. Зато благодаря бататарее на 3000 мАч автономность непрожорливого устройства будет достаточно высокой.

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Впрочем, в качестве автомобильного навигатора или музыкального проигрывателя Galaxy A01 Core работать сможет. На что-то сильно большее рассчитывать не стоит - с одним гигабайтом оперативки не разбежишься, даже несмотря на чистый Android. А в диапазоне "от нуля до шести тысяч" есть несколько смартфонов с двумя гигабайтами ОЗУ: Moto G7 Play, Honor 8s, ZTE Blade A5.

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