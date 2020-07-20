Выпущен смартфон Samsung дешевле 6000 рублей. Брать или нет?

Компания Samsung представила сверхбюджетный смартфон Galaxy A01 Core. По своим характеристикам он будет еще проще, чем Galaxy A01. Стоимость последнего в России составляет менее 6000 рублей, соответственно, версия Core будет продаваться еще дешевле (хотя цена на нее не объявлена).
Почему этот аппарат такой дешевый? Потому что его характеристики оставляют желать лучшего. Один гигабайт оперативной памяти, маломощный процессор, экран с разрешением 720p, 16/32 гигабайта постоянного хранилища.
Обзаводиться аппаратом с таким набором характеристик в 2020 году имеет смысл тем, кто просматривает в Сети простые странички и слушает музыку. Запустить тяжелое приложение смартфон сможет, но ждать от него скоростей не стоит - скорее всего, все процессы сильно затормозятся, и пользоваться аппаратом станет затруднительно. Зато благодаря бататарее на 3000 мАч автономность непрожорливого устройства будет достаточно высокой.
Впрочем, в качестве автомобильного навигатора или музыкального проигрывателя Galaxy A01 Core работать сможет. На что-то сильно большее рассчитывать не стоит - с одним гигабайтом оперативки не разбежишься, даже несмотря на чистый Android. А в диапазоне "от нуля до шести тысяч" есть несколько смартфонов с двумя гигабайтами ОЗУ: Moto G7 Play, Honor 8s, ZTE Blade A5.